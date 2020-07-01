Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных к 1 июля

Коронавирусом за сутки заразились 172 170 человек / pixabay.com

По состоянию на утро среды, 1 июля, количество инфицированных коронавирусом COVID-19 почти достигло отметки в десять с половиной миллионов человек во всем мире. Число жертв болезни - более полумиллиона.

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 5:30 утра среды, 1 июля, в мире зарегистрированы 10 450 628 случаев заражения коронавирусом (было 10 278 458). За сутки добавились 172 170 новых зараженных. При этом 510 632 человека стали жертвой коронавирусной инфекции (было 504 936).

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 2 634 432 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 127 410 человек.

Бразилия - 1 402 041 зараженный и 59 594 жертвы COVID-19.

Россия. Подтверждены 646 929 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 9 306 человек.

Индия. В стране коронавирусом заразились 566 840 человек, умерли от болезни - 16 893.

Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 314 160 человек, умерли от болезни уже 43 815 пациентов.

Перу. В стране 285 213 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 9 677 жертв болезни.

Чили - 279 393 больных и 5 688 жертв.

Испания. Там вирус подтвержден у 249 271 человека. От болезни умерли 28 355 пациентов.

Италия. В стране зарегистрировали 240 578 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 34 767.

В Иране - 227 662 инфицированных, 10 817 человек умерли от болезни.

Коронавирус - статистика 1 июля 2020 / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине - статистика по состоянию на 30 июня

По состоянию на утро вторника, 30 июня, коронавирус в Украине официально заразил 44 344 людей. За сутки китайский коронавирус обнаружили у +706 человек.

Жертвами COVID-19 стали 1159 человек (+12 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 19 115 человек.