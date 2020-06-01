Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 1 июня

Коронавирус убил более 372 тысяч человек во всем мире / pixabay.com

По состоянию на утро понедельника, 1 июня, коронавирус COVID-19 заразил более шести миллионов человек во всем мире. Число жертв болезни превысило цифру в 372 тысячи человек.

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 5:30 утра понедельника, 1 июня, в мире зарегистрированы 6 166 946 случаев заражения коронавирусом. При этом 372 035 человек стали жертвами коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствует карта коронавируса, которую публикует и регулярно обновляет центр Джона Хопкинса.

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 1 790 191 инфицированного COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 104 383 человека.

Бразилия - 514 849 зараженных и 29 314 жертв COVID-19.

Россия. Подтверждены 405 843 случая заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 4 693 человек.

Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 276 156 человек, умер от болезни уже 38 571 пациент.

Испания. Там вирус подтвержден у 239 479 человек. От болезни умерли 27 127 пациентов.

Италия. В стране зарегистрировали 232 997 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 33 415.

Индия обошла Францию и Германию по числу зараженных. В стране коронавирусом заразились 190 609 человек, умерли от болезни - 5 408.

Во Франции теперь 189 009 зараженных и 28 805 жертв болезни.

В Германии - 183 410 инфицированных, 8 540 человек умерли от болезни.

Перу замыкает Топ-10 стран с самым большим числом зараженных COVID-19. В стране 164 476 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 4 506 жертв болезни.

Коронавирус - статистика 1 июня / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине - статистика на 31 мая

По состоянию на 31 мая в Украине зафиксировали +468 новых случаев заражения коронавирусом.

Всего в Украине скончались 708 человек с диагнозом COVID-19 (+12 за стуки).

9538 человек победили болезнь – за сутки +227.

Всего в Украине на 31 мая официально обнаружили 23 672 случая заражения коронавирусом.