Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных на 1 мая

Коронавирус убил еще тысячи человек / УНИАН

За сутки смертоносный китайский коронавирус COVID-19 нашли у более 88 тысяч человек – заболевших теперь уже более 3 млн 300 тысяч.

Количество жертв заразы возросло почти на 6 тысяч человек, а число выздоровевших увеличилось более чем на 40 тысяч человек.

В Украине также стало больше людей, у которых нашли вирус. В частности, в четверг инфицированных стало намного больше в Черновицкой области, которая лидирует по количеству заболевших.

Главред собрал статистику по коронавирусу в мире и в Украине по состоянию на пятницу, 1 мая.

Коронавирус в Украине – статистика

Председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук сообщил, что в четверг, 30 апреля, в Черновицкой области вирус нашли еще у 96 человек.

По состоянию на утро 30 апреля вирус в Украине диагностировали у 10 тысяч 406 человек, в Черновицкой области заразу нашли у 1 тысячи 571 человека. Всего в нашей стране от "короны" скончались 261 человек, а 1 тысяча 238 – выздоровели.

Коронавирус в мире 1 мая – статистика по состоянию на 7 часов утра:

Количество инфицированных – 3 308 503 человека;

Скончались 234 112 человек;

Выздоровели 1 042 874 человека.

В топ-10 стран, в которых обнаружено больше всего больных коронавирусом, есть изменения – Бразилия вытеснила Китай и заняла 10 место, а Великобритания обогнала Францию.