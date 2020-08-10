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Коронавирус в Украине и мире 10 августа: за сутки заразились 208 тысяч людей

10 августа 2020, 07:01

За все время пандемии жертвами коронавируса стали 730 тысяч человек.

коронавирус
За последние 24 часа коронавирус убил почти четыре тысячи человек / Reuters

По состоянию на утро понедельника, 10 августа, в мире обнаружили более 19,7 миллиона инфицированных коронавирусом COVID-19. Количество жертв вируса превысило отметку в 729 тысяч человек.

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 5:30 утра понедельника, 10 августа, в мире зарегистрированы 19 780 612 случаев заражения коронавирусом.

За сутки добавились 208 623 новых зараженных.

При этом 729 768 человек стали жертвами коронавирусной инфекции.

За сутки умерли 3 854 человека.

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 5 044 769 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 162 938 человек.

Бразилия - 3 035 422 зараженных и 101 049 жертв COVID-19.

Индия. В стране коронавирусом заразились 2 153 010 человек, умерли от болезни - 43 379.

Россия. Подтверждены 885 718 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 14 903.

ЮАР. Там вирус подтвержден у 559 859 человек. От болезни умерли 910 408 пациентов.

В Мексике - 480 278 инфицированных, 52 298 человек умерли от болезни.

Перу. В стране 471 012 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 20 844 жертвы болезни.

Колумбия. Коронавирус в стране подцепили 376 870 человек, умерли от болезни уже 12 540 пациентов.

Чили - 376 870 больных и 10 077 жертв.

Иран. В стране зарегистрировали 326 712 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 18 427.

Коронавирус - статистика 10 августа / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине - статистика на 9 августа

По состоянию на утро воскресенья, 9 августа, в Украине официально зафиксировали 80 949 случаев заражения коронавирусом.

За сутки в Украине поставили +1199 новых диагнозов.

Болезнь убила в Украине 1897 граждан, за сутки скончались +18 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Вылечились от коронавируса – 43 972 человека, за сутки +317.

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