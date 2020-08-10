Коронавирус в Украине и мире 10 августа: за сутки заразились 208 тысяч людей

За все время пандемии жертвами коронавируса стали 730 тысяч человек.
По состоянию на утро понедельника, 10 августа, в мире обнаружили более 19,7 миллиона инфицированных коронавирусом COVID-19. Количество жертв вируса превысило отметку в 729 тысяч человек.
Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса.
Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире
По состоянию на 5:30 утра понедельника, 10 августа, в мире зарегистрированы 19 780 612 случаев заражения коронавирусом.
За сутки добавились 208 623 новых зараженных.
При этом 729 768 человек стали жертвами коронавирусной инфекции.
За сутки умерли 3 854 человека.
Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19
США. В стране зарегистрировали 5 044 769 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 162 938 человек.
Бразилия - 3 035 422 зараженных и 101 049 жертв COVID-19.
Индия. В стране коронавирусом заразились 2 153 010 человек, умерли от болезни - 43 379.
Россия. Подтверждены 885 718 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 14 903.
ЮАР. Там вирус подтвержден у 559 859 человек. От болезни умерли 910 408 пациентов.
В Мексике - 480 278 инфицированных, 52 298 человек умерли от болезни.
Перу. В стране 471 012 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 20 844 жертвы болезни.
Колумбия. Коронавирус в стране подцепили 376 870 человек, умерли от болезни уже 12 540 пациентов.
Чили - 376 870 больных и 10 077 жертв.
Иран. В стране зарегистрировали 326 712 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 18 427.
Коронавирус в Украине - статистика на 9 августа
По состоянию на утро воскресенья, 9 августа, в Украине официально зафиксировали 80 949 случаев заражения коронавирусом.
За сутки в Украине поставили +1199 новых диагнозов.
Болезнь убила в Украине 1897 граждан, за сутки скончались +18 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Вылечились от коронавируса – 43 972 человека, за сутки +317.