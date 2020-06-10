Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 10 июня

Более 411 человек стали жертвами коронавирусной инфекции.
По состоянию на утро среды, 10 июня, коронавирусом COVID-19 заразились более 7,2 миллиона людей во всем мире. Число жертв болезни превысило отметку в 411 тысяч человек.
Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса.
Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире
По состоянию на 5:30 утра среды, 10 июня, в мире зарегистрированы 7 238 723 случаев заражения коронавирусом (было 7 113 366). За сутки добавились 125 357 зараженных. При этом 411 177 человек стали жертвами коронавирусной инфекции (было 406 413 ). Об этом свидетельствует карта коронавируса, которую публикует и регулярно обновляет центр Джона Хопкинса.
Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19
США. В стране зарегистрировали 1 985 670 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 111 989 человек.
Бразилия - 739 503 зараженных и 38 406 жертв COVID-19.
Россия. Подтверждены 484 630 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 6 134 человек.
Великобритания. Коронавирус в стране подцепил 290 581 человек, умерли от болезни уже 40 968 пациентов.
Индия. В стране коронавирусом заразились 276 146 человек, умерли от болезни - 7 750.
Испания. Там вирус подтвержден у 235 561 человек. От болезни умерли 27 136 пациентов.
Италия. В стране зарегистрировали 235 561 пациента с COVID-19. Общее число смертей составляет 34 043.
Перу. В стране 199 696 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 5 571 жертва болезни.
Франция - 191 523 больных и 29 299 жертв.
В Германии - 186 506 инфицированных, 8 736 человек умерли от болезни.
Коронавирусв Украине 9 июня
По состоянию на вторник, 9 июня, в Украине были зафиксированы 27 858случаев заражения коронавирусом.
По сравнению с 8 июня количество подтвержденных случаев увеличилось на +396.
В то же время число людей, умерших вследствие заражения COVID-19, составило 810 человек. За сутки количество летальных случаев увеличилось на +13.
Выздоровели от болезни 12412 украинцев (+ 217 за сутки).