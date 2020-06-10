Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 10 июня

Коронавирус заразил более 7, 2 миллиона людей/ Фото pixabay.com

По состоянию на утро среды, 10 июня, коронавирусом COVID-19 заразились более 7,2 миллиона людей во всем мире. Число жертв болезни превысило отметку в 411 тысяч человек.

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 5:30 утра среды, 10 июня, в мире зарегистрированы 7 238 723 случаев заражения коронавирусом (было 7 113 366). За сутки добавились 125 357 зараженных. При этом 411 177 человек стали жертвами коронавирусной инфекции (было 406 413 ). Об этом свидетельствует карта коронавируса, которую публикует и регулярно обновляет центр Джона Хопкинса.

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 1 985 670 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 111 989 человек.

Бразилия - 739 503 зараженных и 38 406 жертв COVID-19.

Россия. Подтверждены 484 630 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 6 134 человек.

Великобритания. Коронавирус в стране подцепил 290 581 человек, умерли от болезни уже 40 968 пациентов.

Индия. В стране коронавирусом заразились 276 146 человек, умерли от болезни - 7 750.

Испания. Там вирус подтвержден у 235 561 человек. От болезни умерли 27 136 пациентов.

Италия. В стране зарегистрировали 235 561 пациента с COVID-19. Общее число смертей составляет 34 043.

Перу. В стране 199 696 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 5 571 жертва болезни.

Франция - 191 523 больных и 29 299 жертв.

В Германии - 186 506 инфицированных, 8 736 человек умерли от болезни.

Коронавирус в мире 10 июня - статитстика / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирусв Украине 9 июня

По состоянию на вторник, 9 июня, в Украине были зафиксированы 27 858случаев заражения коронавирусом.

По сравнению с 8 июня количество подтвержденных случаев увеличилось на +396.

В то же время число людей, умерших вследствие заражения COVID-19, составило 810 человек. За сутки количество летальных случаев увеличилось на +13.

Выздоровели от болезни 12412 украинцев (+ 217 за сутки).