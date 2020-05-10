Коронавирус в Украине и мире - сколько людей погибли и заразились на 10 мая

Коронавирусом зазазились более 4 миллионов человек / pixabay.com

Коронавирус 2020 из вспышки в китайском городе Ухань перерос в пандемию, которая стала огромным испытанием для человечества. Президент США Дональд Трамп сравнил коронавирус с нападением на базу Перл-Харбор во время Второй мировой войны, и подчеркнул, что воспринимает пандемию как войну.

США больше всего пострадали от атаки коронавируса – китайский коронавирус убил в стране 80 000 человек с диагнозом COVID-19, а число случаев заражения составляет 1 347 000.

Главред собрал свежие данные по коронавирусу в Украине и мире по состоянию на воскресенье, 10 мая.

Коронавирус в мире – статистика на 10 мая

Коронавирус убил 280 443 человека по состоянию на 7:00 утра воскресенья, 10 мая.

Всего в мире выявили 4 101 772 случая заражения новым коронавирусом.

Победили злую болезнь 1 441 791 человек.

Жертвы коронавируса в мире на 10 мая:

США – 80 000 смертей,

Великобритания – 31 580 смертей,

Италия – 30 390 смертей,

Испания – 26 470 смертей,

Франция – 26 310 смертей,

Бразилия – 10 650 смертей,

Бельгия – 8580 смертей,

Германия – 7540 смертей,

Иран – 6580 смертей,

Нидерланды – 5400 смертей,

Китай – 4630 смертей,

Турция – 3730 смертей.

Коронавирус в мире: сколько человек заразились и выздоровели

США – 1 347 300 случаев заражения, выздоровели 238 000 человек,

Испания – 262 700 случаев заражения, выздоровели 173 000 человек,

Италия – 218 200 случаев заражения, выздоровели 103 000 человек,

Великобритания – 215 200 случаев заражения, выздоровели – нет данных,

Россия – 198 600 случаев заражения, выздоровели 31 900 человек,

Франция – 178 600 случаев заражения, выздоровели 56 000 человек,

Германия – 171 300 случаев заражения, выздоровели 143 300 человек,

Турция – 137 000 случаев заражения, выздоровели 89 400 человек,

Китай – 82 900 случаев заражения, выздоровели 78 120 человек,

Иран – 106 200 случаев заражения, выздоровели 85 000 человек,

Бельгия – 52 000 случаев заражения, выздоровели 13 400 человек,

Бразилия – 156 000 случаев заражения, выздоровели 61 000 человек.

Коронавирус в мире - статистика на 10 мая / скриншот worldometers.info/coronavirus

Коронавирус в Украине - последние данные

По состоянию на утро субботы, 9 мая, коронавирус выявили еще у +515 жителей Украины.

Таким образом общее число случаев заражения китайским коронавирусом в нашей стране составляет 14 710. Болезнь подтвердили у 1026 детей и 2854 медиков.

376 человек с диагнозом COVID-19 скончались (+15 за последние сутки).

Вырваться из лап опасной болезни смогли 2706 человек, сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Читайте такжеБританские ученые узнали, кто чаще всего умирает от коронавирусаНапомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко назвал причину возможного продления карантина и заявил, что на данный момент Украина не преодолела коронавирусную инфекцию.

"Это расслабление может привести к обманчивому ощущению безопасности. Это может продолжать продолжительность плато, на котором мы сейчас находимся. Будем надеяться, что наши карантинные ограничения, которые работают, не позволят уже сейчас сделать вспышку. Но хотел бы призвать, чтобы посмотрели на статистику, на другие страны. Сегодня мы еще не преодолели коронавирусную болезнь. Надо выполнять все противоэпидемические ограничения, которые есть в стране", - заявил Ляшко.