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Коронавирус в Украине взял новую высоту – за сутки заразились более 500 человек

10 мая 2020, 09:18

Китайский коронавирус убил в Украине 391 человека по состоянию на 10 мая.

коронавирус
Коронавирус в Украине взял новую высоту / pixabay.com

Коронавирус в Украине остановил экономику, создал полчища безработных и разрушил планы всех людей, ведь с середины марта страна живет в условиях жесткого карантина, который продлили до 22 мая.

Начиная с 11 мая карантин в Украине начнут смягчать, но в Минздраве предупредили, что в случае увеличения количества случаев заражения ограничения могут опять ужесточить.

Коронавирус в Украине за последние сутки выявили еще у +522 человек.

Китайский коронавирус убил в Украине 391 человека.

3060 человек вылечились от Covid-19.

Всего в Украине официально обнаружили 15 232  случая коронавируса на утро 10 мая.

Коронавирус в Украине карта и статистика на 10 мая / скриншот phc.org.ua

Читайте такжеЛекарство от изжоги снижает риск смерти от коронавируса - ученыеНапомним, по состоянию на утро субботы, 9 мая, коронавирус выявили еще у +515 жителей Украины.

Таким образом общее число случаев заражения китайским коронавирусом в нашей стране 9 мая составляло 14 710. Болезнь подтвердили у 1026 детей и 2854 медиков.

376 человек с диагнозом COVID-19 скончались (+15 за последние сутки).

Вырваться из лап опасной болезни смогли 2706 человек.

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