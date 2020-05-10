Коронавирус в Украине взял новую высоту – за сутки заразились более 500 человек

Китайский коронавирус убил в Украине 391 человека по состоянию на 10 мая.
Коронавирус в Украине остановил экономику, создал полчища безработных и разрушил планы всех людей, ведь с середины марта страна живет в условиях жесткого карантина, который продлили до 22 мая.
Начиная с 11 мая карантин в Украине начнут смягчать, но в Минздраве предупредили, что в случае увеличения количества случаев заражения ограничения могут опять ужесточить.
Коронавирус в Украине за последние сутки выявили еще у +522 человек.
Китайский коронавирус убил в Украине 391 человека.
3060 человек вылечились от Covid-19.
Всего в Украине официально обнаружили 15 232 случая коронавируса на утро 10 мая.
Читайте такжеЛекарство от изжоги снижает риск смерти от коронавируса - ученыеНапомним, по состоянию на утро субботы, 9 мая, коронавирус выявили еще у +515 жителей Украины.
Таким образом общее число случаев заражения китайским коронавирусом в нашей стране 9 мая составляло 14 710. Болезнь подтвердили у 1026 детей и 2854 медиков.
376 человек с диагнозом COVID-19 скончались (+15 за последние сутки).
Вырваться из лап опасной болезни смогли 2706 человек.