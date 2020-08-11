Коронавирус в Украине и мире 11 августа: за сутки заразились 234 тысячи людей

За последние 24 часа коронавирус убил почти пять тысяч человек / pixabay.com

По состоянию на утро вторника, 11 августа, в мире обнаружили более 20 миллионов инфицированных коронавирусом COVID-19. Количество жертв вируса превысило отметку в 734 тысячи человек.

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 5:30 утра вторника, 11 августа, в мире зарегистрированы 20 014 574 случая заражения коронавирусом.

За сутки добавились 233 962 новых зараженных.

При этом 734 755 человек стали жертвами коронавирусной инфекции.

За сутки умерли 4 987 человек.

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 5 094 338 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 163 462 человека.

Бразилия - 3 057 470 зараженных и 101 752 жертв COVID-19.

Индия. В стране коронавирусом заразились 2 215 074 человека, умерли от болезни - 44 386.

Россия. Подтверждены 890 799 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 14 973.

ЮАР. Там вирус подтвержден у 563 598 человек. От болезни умер 10 621 пациент.

В Мексике - 485 836 инфицированных, 53 003 человека умерли от болезни.

Перу. В стране 478 024 подтвержденных случая инфицирования коронавирусом и 21 072 жертвы болезни.

Колумбия. Коронавирус в стране подцепил 387 481 человек, умерли от болезни уже 12 842 пациента.

Чили - 375 044 больных и 10 139 жертв.

Иран. В стране зарегистрировали 328 844 пациента с COVID-19. Общее число смертей составляет 18 616.

Коронавирус - статистика 10 августа/ gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине 10 августа

По состоянию на понедельник, 10 августа, в Украине были зафиксированы 81 957 случаев заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 9 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +1 008.

Жертвами COVID-19 стали 1 922 человека (+25 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 44 359 человек (+387 за сутки).