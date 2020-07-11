Коронавирус в Украине и мире на 11 июля: за сутки заболели 227 тысяч человек

Коронавирус в мире за сутки выявили у более 200 тысяч человек / Reuters

Коронавирус 2020 стал самым большим испытанием человечества за последние 100 лет. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса не взята под контроль в большинстве стран, и ситуация усугубляется. Он отметил, что всего за последние шесть недель число заболевших выросло вдвое. В самых пострадавших и населенных странах мира - США, Бразилии и Индии - нет никаких признаков замедления пандемии, сказал Гебреисус.

Главред собрал свежие данные по коронавирусу в Украине и мире по состоянию на субботу, 11 июля.

Коронавирус в мире – статистика на 11 июля

По состоянию на 7:00 утра субботу, 11 июля, в мире зарегистрированы 12 465 633 случая заражения коронавирусом (было 12 238 034). За сутки добавились 227 599 новых зараженных.

При этом 559 568 человек стали жертвами коронавирусной инфекции (было 554 360), за сутки умерли 5208 человек.

Об этом сообщает центр Джона Хопкинса.

Страны-лидеры по количеству заражений коронавирусом

США. В стране зарегистрировали 3 184 573 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в Соединенных Штатах составило 134 089 человек.

Бразилия – 1 800 827 зараженных и 70 398 жертв COVID-19.

Индия. В стране коронавирусом заразились 793 800 человек, умерли от болезни – 21 604.

Россия. Подтверждены 712 863 случая заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 11 000 человек.

Перу. В стране 319 646 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 11 500 жертв болезни.

Чили. 309 274 случая заражения и 6781 жертва.

Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 289 678 человек, умерли от болезни уже 44 735 человек.

В Мексике выявили 289 174 больных коронавирусом, умерли 34 190 человек.

Испания. Там вирус подтвержден у 258 908 человек. От болезни умерли 28 403 пациента.

Иран. Случаев заражения – 252 720, жертв – 12 447.

Италия. В стране зарегистрировали 242 639 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 34 938.

Франция – 208 000 больных и 30 007 жертв.

В Германии – 199 330 инфицированных, 9063 человек умерли от болезни.

Коронавирус в мире - статистика и карта на 11 июля / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине - статистика на 10 июля

Общее количество заболевших – 52 043 человека (+819);

Общее количество выздоровевших – 24 800 человек (+1 016);

Общее количество умерших – 1345 человек (+18).

Вирус, в частности, обнаружили у 3749 детей и 7213 медработников.

Читайте также"Китайцы пудрили мозги всем": вирусолог рассказала, был ли шанс остановить коронавирусНапомним, ранее сообщалось, в Киеве растет количество заражений коронавирусной инфекцией COVID-19. При этом рестораны, торговые центры, рынки и магазины активно нарушают противоэпидемиологические мероприятия. В случае дальнейшего роста числа заражений столица объявит об ужесточении карантина. Об этом заявил киевский градоначальник Виталий Кличко в ходе своего брифинга 10 июля.

По его словам, специальная ревизионная комиссия, в состав которой вошли сотрудники Госпродпотребслужбы, полиции и Муниципальной охраны провела проверки 403 объектов, в их числе рынки, ТРЦ, рестораны и магазины. Выяснилось, что в каждом четвертом из них нарушались карантинные нормы.