Коронавирус в Украине стал неуправляемым – за сутки опять сотни больных

Коронавирус за сутки убил в Украине 27 человек / pixabay.com

Коронавирус в Украине стал неуправляемым – в стране то фиксируют рекорды и готовятся к усилению карантина, то наблюдается спад количества новых случаев заражения. По состоянию на утро субботы, 11 июля, в стране выявили 52 843 больных COVID-19.

Об этом сообщает РНБО.

За последние 24 часа в Украине китайский коронавирус выявили у +800 человек.

1372 жителя Украины стали жертвами злой болезни, за сутки скончались +27 с подтвержденным диагнозом COVID-19.

24 661 человек вылечился от коронавируса, за последние сутки 861.

Читайте также"Китайцы пудрили мозги всем": вирусолог рассказала, был ли шанс остановить коронавирусНапомним, ранее сообщалось, в Киеве растет количество заражений коронавирусной инфекцией COVID-19. При этом рестораны, торговые центры, рынки и магазины активно нарушают противоэпидемиологические мероприятия. В случае дальнейшего роста числа заражений столица объявит об ужесточении карантина. Об этом заявил киевский градоначальник Виталий Кличко в ходе своего брифинга 10 июля.

По его словам, специальная ревизионная комиссия, в состав которой вошли сотрудники Госпродпотребслужбы, полиции и Муниципальной охраны провела проверки 403 объектов, в их числе рынки, ТРЦ, рестораны и магазины. Выяснилось, что в каждом четвертом из них нарушались карантинные нормы.