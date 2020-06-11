Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 11 июня

Более 411 тысяч человек стали жертвами коронавирусной инфекции / Фото pixabay.com

По состоянию на утро четверга, 11 июня, коронавирусом COVID-19 заразились более 7,36 миллиона людей во всем мире. Число жертв болезни превысило отметку в 416 тысяч человек.

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 6:30 утра четверга, 11 июня, в мире зарегистрированы 7 360 239 случаев заражения коронавирусом (было 7 238 723). За сутки добавились 121 516 зараженных. При этом 416 201 человек стал жертвой коронавирусной инфекции (было 411 177 ). Об этом свидетельствует карта коронавируса, которую публикует и регулярно обновляет центр Джона Хопкинса.

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 2 000 464 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 112 924 человека.

Бразилия - 772 416 зараженных и 39 680 жертв COVID-19.

Россия. Подтверждены 493 023 случая заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 6 350 человек.

Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 291 588 человек, умерли от болезни уже 41 213 пациентов.

Индия. В стране коронавирусом заразились 276 583 человека, умерли от болезни - 7 745.

Испания. Там вирус подтвержден у 242 280 человек. От болезни умерли 27 136 пациентов.

Италия. В стране зарегистрировали 235 763 пациента с COVID-19. Общее число смертей составляет 34 114.

Перу. В стране 208 823 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 5 903 жертвы болезни.

Франция - 192 068 больных и 29 322 жертвы.

В Германии - 186 522 инфицированных, 8 752 человека умерли от болезни.

Коронавирус - статистика 11 июня / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине 10 июня

По состоянию на среду, 10 июня, в Украине был зафиксирован 28 381 случай заражения китайским коронавирусом. В общем, заболели 2073 ребенка и 5184 медика.

По сравнению с 9 июня количество подтвержденных случаев увеличилось на +525.

Число жертв COVID-19 в Украине вчера составило 833 человека. За сутки количество летальных случаев увеличилось на +23. Выздоровели от болезни 12 769 украинцев (+357 за сутки).

Напомним, 10 июня в Украине начался очередной этап смягчения карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. В частности, разрешили открыть заведения культуры и проводить культурные мероприятия. Также разрешено открывать заведения, предоставляющие услуги по размещению.