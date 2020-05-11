УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 11 мая

11 мая 2020, 07:34

Великобритания попала в тройку стран по числу зараженных COVID-19, обогнав Италию.

коронавирус
Коронавирус  убил почти 283 тысячи людей во всем мире / pixabay.com

По состоянию на утро понедельника, 11 мая, коронавирус COVID-19 заразил уже более четырех миллионов человек во всем мире. Кроме того,  статистика коронавируса говорит о том, что число жертв болезни приближается к отметке в 283 тысячи людей. 

Все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса, читайте в материале Главреда. 

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 6:30 утра понедельника, 11 мая, в мире зарегистрировали 4 102 849 случаев заражения коронавирусом (было 4 101 77). При этом 282 719 человек стали жертвами коронавирусной инфекции (было - 280 443). Об этом свидетельствует карта коронавируса, которую публикует и регулярно обновляет центр Джона Хопкинса.

На первом месте по числу случаев заражения вирусом находятся США,  в стране зарегистрировали 1 329 791 инфицированного COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило уже 79 528 человек.

На втором месте по количеству обнаруженных случаев заболевания коронавирусом находится Испания - там вирус подхватили 224 350 человек. От болезни умер 26 621 пациент.

На третьем месте по числу зараженных находится Великобритания - там коронавирус подхватили 220 449 человек, умерли от болезни уже 31 930 пациентов. 

Италия сместилась на четвертое место по числу инфицированных, в стране зарегистрировали 219 070 пациентов с коронавирусом.  Общее число смертей составляет 30 560.

Коронавирус в России заразил уже 209 688 человек. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 1915 человек. 

Во Франции теперь 177 094 зараженных и 26 383 жертв болезни,  в Германии - 171 879 инфицированных, при этом 7 569 человек умерли от болезни.  

Коронавирус - статистика 11 мая
Коронавирус - статистика 11 мая / gisanddata.maps.arcgis.com

Сколько больных на коронавирус в Украине 10 мая

По состоянию на утро воскресенья, 10 мая, в Украине подтверждены 15 232 случая заражения китайским коронавирусом COVID-19. В

В течение суток было получено +522  уведомления о новых подтвержденных случаях заболевания.

В общем, в результате осложнений, вызванных болезнью, умер 391 человек.

коронавирус коронавирус новости коронавирус статистика коронавирус карта коронавирус в Украине коронавирус в России коронавирус в США новости Украины новости Украины и мира коронавирус в Киеве
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 11 мая». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:23
Саакашвили пригрозил Грузии голодом, если испортятся отношения с Украиной
07:55
Гороскоп на 11 мая для всех знаков Зодиака: кому простят все долги, а кого ждут интриги на работе
07:34
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 11 мая
06:55
Путин махнул на Украину рукой? Как изменилась российская пропаганда мнение
06:33
Французская коса 2020 и ее лучшие варианты на лето
06:04
Назван самый полезный сорт кофе
05:39
Коронавирус бьет по клеткам: выяснилась неожиданная опасность Covid-19
05:13
Катастрофа для экономики: эксперт предупредил о рисках с дефолтом
04:41
Брови 2020: какие брови будут в моде летом - фото Фото
04:11
"Вирус исчезает": медик порадовал неожиданной новостью о борьбе с COVID-19
03:43
Исчезнувшие водоемы и вода по часам: Украине грозит высыхание – эколог
03:03
Ученые пояснили, как правильный сон защитит от инфекций
03:02
Поздравления с Днем ангела – в прозе, стихах и чудных картинках
02:29
Эксперт озвучила правила употребления фруктов для похудения Видео
02:15
Неминуемое падение гривны: появился тревожный прогноз до конца 2020 года
01:37
Маникюр на короткие ногти: муравьи на ногтях, моря и еще 5 идей - фото Фото
01:18
В России загорелся хоспис с лежачими больными: много погибших
00:52
Летом реки выйдут из берегов из-за потопа: украинцев поразил аномальный прогноз
00:20
"Новый полиомиелит": ученые назвали осложнения, которые вызывает коронавирус Видео
10 мая, воскресенье
23:56
Кремль взбесился после заявления Белого дома о Второй мировой войне
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять