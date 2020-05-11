Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 11 мая

Коронавирус убил почти 283 тысячи людей во всем мире / pixabay.com

По состоянию на утро понедельника, 11 мая, коронавирус COVID-19 заразил уже более четырех миллионов человек во всем мире. Кроме того, статистика коронавируса говорит о том, что число жертв болезни приближается к отметке в 283 тысячи людей.

Все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса, читайте в материале Главреда.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 6:30 утра понедельника, 11 мая, в мире зарегистрировали 4 102 849 случаев заражения коронавирусом (было 4 101 77). При этом 282 719 человек стали жертвами коронавирусной инфекции (было - 280 443). Об этом свидетельствует карта коронавируса, которую публикует и регулярно обновляет центр Джона Хопкинса.

На первом месте по числу случаев заражения вирусом находятся США, в стране зарегистрировали 1 329 791 инфицированного COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило уже 79 528 человек.

На втором месте по количеству обнаруженных случаев заболевания коронавирусом находится Испания - там вирус подхватили 224 350 человек. От болезни умер 26 621 пациент.

На третьем месте по числу зараженных находится Великобритания - там коронавирус подхватили 220 449 человек, умерли от болезни уже 31 930 пациентов.

Италия сместилась на четвертое место по числу инфицированных, в стране зарегистрировали 219 070 пациентов с коронавирусом. Общее число смертей составляет 30 560.

Коронавирус в России заразил уже 209 688 человек. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 1915 человек.

Во Франции теперь 177 094 зараженных и 26 383 жертв болезни, в Германии - 171 879 инфицированных, при этом 7 569 человек умерли от болезни.

Коронавирус - статистика 11 мая / gisanddata.maps.arcgis.com

Сколько больных на коронавирус в Украине 10 мая

По состоянию на утро воскресенья, 10 мая, в Украине подтверждены 15 232 случая заражения китайским коронавирусом COVID-19. В

В течение суток было получено +522 уведомления о новых подтвержденных случаях заболевания.

В общем, в результате осложнений, вызванных болезнью, умер 391 человек.