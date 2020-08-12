Коронавирус в Украине и мире 12 августа: за сутки заразились 208 тысяч человек

За последние 24 часа коронавирус убил более 5,5 тысячи человек / Фото pixabay.com

По состоянию на утро среды, 12 августа, в мире обнаружили 20,2 миллиона инфицированных коронавирусом COVID-19. Количество жертв вируса превысило отметку в 740 тысяч человек.

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 5:30 утра среды, 12 августа, в мире зарегистрированы 20 223 306 случаев заражения коронавирусом.

За сутки добавились 208 732 новых зараженных.

При этом 740 276 человек стали жертвами коронавирусной инфекции.

За сутки умер 5 521 человек.

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 5 141 193 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 164 531 человека.

Бразилия - 3 057 470 зараженных и 101 752 жертвы COVID-19.

Индия. В стране коронавирусом заразились 2 268 675 человек, умерли от болезни - 45 257.

Россия. Подтвержден 895 691 случай заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 15 103.

ЮАР. Там вирус подтвержден у 566 109 человек. От болезни умер 10 751 пациент.

В Мексике - 492 522 инфицированных, 53 929 человек умерли от болезни.

Перу. В стране 483 133 подтвержденных случая инфицирования коронавирусом и 21 276 жертв болезни.

Колумбия. Коронавирус в стране подцепили 410 386 человек, умерли от болезни уже 13 475 пациентов.

Чили - 376 616 больных и 10 178 жертв.

Иран. В стране зарегистрировали 331 189 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 18 800.

Коронавирус - статитстика 12 августа / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине 11 августа

По состоянию на вторник, 11 августа, в Украине были зафиксированы 83 115 случаев заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 10 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +1158.

Жертвой COVID-19 стал 1 951 человек (+29 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 44 934 человека (+575 за сутки).