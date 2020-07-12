Коронавирус в Украине и мире 12 июля: за сутки заболели еще 219 тысяч человек

Жертвами коронавируса за сутки стали еще почти 5 тысяч человек / pixabay.com

По состоянию на утро воскресенья, 12 июля, в мире обнаружили 12,7 миллиона инфицированных коронавирусом COVID-19. Число новых зараженных за сутки выросло еще на 219 тысяч по сравнению с предыдущим днем.

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 6:30 утра воскресенья, 12 июля, в мире зарегистрированы 12 684 409 случаев заражения коронавирусом (было 12 465 633).

За сутки добавились 218 776 новых зараженных.

При этом 564 506 человек стали жертвами коронавирусной инфекции (было 559 568),за сутки умерли 4 938 человек.

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 3 245 925 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 133 777 человек.

Бразилия - 1 839 850 зараженных и 71 469 жертв COVID-19.

Индия. В стране коронавирусом заразились 820 916 человек, умерли от болезни - 22 123.

Россия. Подтверждены 719 449 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 11 188 человек.

Перу. В стране 322 710 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 11 682 жертвы болезни.

Чили - 312 029 больных и 6 881 жертва.

В Мексике - 295 268 инфицированных, 33 730 человек умерли от болезни.

Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 290 504 человека, умерли от болезни уже 44 883 пациента.

Южная Африка. Там вирус подтвержден у 264 184 человек. От болезни умер 3971 пациент.

Иран. В стране зарегистрировали 255 117 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 12 635.

Коронавирус - статистика 12 июля / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине - статистика на 11 июля

По состоянию на утро субботы, 11 июля, в Украине обнаружили 52 843 больных COVID-19. За сутки добавились +800 новых зараженных.

1372 жителя Украины стали жертвами болезни, за сутки скончались +27 с подтвержденным диагнозом COVID-19.

24 661 человек вылечился от коронавируса.

Напомним, в Украине на самом деле может быть около 150 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией, ведь Минздрав успевает диагностировать лишь 35% от всех возможных случаев заражений. Как рассказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, власти опасаются потенциального лидерства страны по коронавирусным показателям, которое может стать возможным в случае массового нарушения карантина.

В свою очередь, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина закупит признанное во всем мире лекарство для лечения коронавирусной болезни. Речь идет о препарате Ремдесивир.