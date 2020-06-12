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Коронавирус в Украине и мире 12 июня: число зараженных превысило новую психологическую отметку

12 июня 2020, 07:00

Жертвами COVID-19 стали более 421 тысячи человек.

коронавирус
Коронавирус продолжает атаковать мир / pixabay.com

По состоянию на утро пятницы, 12 июня, коронавирусом COVID-19 заразились более 7,5 миллиона людей во всем мире. Число жертв болезни превысило отметку в 421 тысячу человек.

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 5:30 утра пятницы, 12 июня, в мире зарегистрированы 7 502 278 случаев заражения коронавирусом (было 7 360 239). За сутки добавились 142 039 зараженных. При этом 421 032 человека стали жертвами коронавирусной инфекции (было 416 201). Об этом свидетельствует карта коронавируса, которую публикует и регулярно обновляет центр Джона Хопкинса.

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 2 023 385 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 113 818 человек.

Бразилия - 802 828 зараженных и 40 919 жертв COVID-19.

Россия. Подтверждены 501 800 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 6 522 человек.

Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 292 860 человек, умерли от болезни уже 41 364 пациента.

Индия. В стране коронавирусом заразились 242 707 человек, умерли от болезни - 8 102.

Испания. Там вирус подтвержден у 242 280 человек. От болезни умерли 27 136 пациентов.

Италия. В стране зарегистрировали 236 142 пациента с COVID-19. Общее число смертей составляет 34 167.

Перу. В стране 214 788 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 6 088 жертв болезни.

Франция - 192 493 больных и 29 349 жертв.

В Германии - 186 691 инфицированный, 8 772 человека умерли от болезни.

Коронавирус 12 июня - статистика
Коронавирус 12 июня - статистика / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине 11 июня

По состоянию на четверг, 11 июня, в Украине были зафиксированы 29 070 случаев заражения китайским коронавирусом. По сравнению с 10 июня количество подтвержденных случаев увеличилось на +689.

Число жертв COVID-19 в Украине вчера составило 854 человека. За сутки количество летальных случаев увеличилось на +21.

Выздоровел от болезни 13 141 украинец (+372 за сутки).

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