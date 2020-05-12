Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных на 12 мая

Коронавирус заразил более 4,1 миллиона человек во всем мире / pixabay.com

По состоянию на утро вторника, 12 мая, коронавирус COVID-19 заразил еще почти 75 тысяч людей во всем мире. Число жертв болезни приближается 300 тысячам людей.

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 6:30 утра вторника, 12 мая, в мире зарегистрировали 4 177 502 случая заражения коронавирусом (было 4 102 849). При этом 286 330 человек стали жертвами коронавирусной инфекции (было - 282 719). Об этом свидетельствует карта коронавируса, которую публикует и регулярно обновляет центр Джона Хопкинса.

На первом месте по числу случаев заражения вирусом находятся США, в стране зарегистрировали 1 347 881 инфицированного COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране превысило уже 80 тысяч человек (80 682).

На втором месте по количеству обнаруженных случаев заболевания коронавирусом находится Испания - там вирус подхватили 224 350 человек. От болезни умерли 26 744 пациента.

На третьем месте по числу зараженных находится Великобритания - там коронавирус подхватили 224 332 человека, умер от болезни уже 32 141 пациент.

Коронавирус в России набирает обороты - страна обогнала Италию и оказалась на четвертом месте по числу инфицированных. В РФ подтвердили 221 344 зараженных. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 2 009 человек.

Италия замыкает топ-5 по числу инфицированных коронавирусом, в стране зарегистрировали 219 814 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 30 739.

Во Франции теперь 177 547 зараженных и 26 646 жертв болезни, в Германии - 172 576 инфицированных, при этом 7 661 человек умерл от болезни.

Коронавирус - статистика 12 мая / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус - количество больных в Украине 11 мая

По состоянию на утро понедельника, 11 мая, в Украине были подтверждены 15 648 случаев заражения китайским коронавирусом COVID-19.

В течение суток было получено +416 уведомлений о новых подтвержденных случаях заболевания.

В общем, в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 408 человек (+17 за сутки). Выздоровели - 3288.