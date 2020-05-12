УкрРус
  1. Главная
  3. Коронавирус

Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных на 12 мая

12 мая 2020, 07:01

Россия обогнала Италию по числу зараженных COVID-19.

коронавирус
Коронавирус заразил более 4,1 миллиона человек во всем мире / pixabay.com

По состоянию на утро  вторника, 12 мая, коронавирус COVID-19 заразил еще почти 75 тысяч людей во всем мире. Число жертв болезни приближается 300 тысячам людей.

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса. 

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 6:30 утра вторника, 12 мая, в мире зарегистрировали 4 177 502 случая заражения коронавирусом (было 4 102 849). При этом 286 330 человек стали жертвами коронавирусной инфекции (было - 282 719). Об этом свидетельствует карта коронавируса, которую публикует и регулярно обновляет центр Джона Хопкинса.

На первом месте по числу случаев заражения вирусом находятся США,  в стране зарегистрировали 1 347 881 инфицированного COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране превысило уже 80 тысяч человек (80 682).

На втором месте по количеству обнаруженных случаев заболевания коронавирусом находится Испания - там вирус подхватили 224 350 человек. От болезни умерли 26 744 пациента.

На третьем месте по числу зараженных находится Великобритания - там коронавирус подхватили 224 332 человека, умер от болезни уже 32 141 пациент. 

Коронавирус в России  набирает обороты - страна обогнала Италию и оказалась на четвертом месте по числу инфицированных. В РФ подтвердили 221 344 зараженных. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 2 009 человек. 

Италия замыкает топ-5  по числу инфицированных коронавирусом, в стране зарегистрировали 219 814 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 30 739.

Во Франции теперь 177 547 зараженных и 26 646 жертв болезни,  в Германии - 172 576 инфицированных, при этом 7 661 человек умерл от болезни.  

Коронавирус - статистика 12 мая / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус - количество больных в Украине 11 мая

По состоянию на утро понедельника, 11 мая, в Украине были подтверждены 15 648 случаев заражения китайским коронавирусом COVID-19

В течение суток было получено +416 уведомлений о новых подтвержденных случаях заболевания.

В общем, в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 408 человек (+17 за сутки).  Выздоровели - 3288.

коронавирус коронавирус карта коронавирус в Киеве коронавирус в США коронавирус новости коронавирус в России коронавирус в Украине коронавирус статистика новости Украины новости Украины и мира
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных на 12 мая». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:07
Около 30-50% украинцев уже переболели коронавирусом - экс-санврач Украины
07:01
Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных на 12 мая
06:42
Как Порошенко и Саакашвили готовятся сожрать Зеленского мнение
06:15
Как защитить младенцев от COVID-19: Комаровский дал ответ
05:18
Маки на ногтях – модный красный маникюр с маками и разные руки: фото Фото
05:10
Кофе - вред или польза: диетолог поставила окончательный "диагноз"
04:39
С Днем медицинской сестры 2020 – поздравления и привітання, картинки
04:06
Модные женские вышиванки 2020 и вышитые платья в этностиле: фото Фото
03:22
Ученые выяснили, стало ли больше секса у людей во время карантина
02:16
Астрологи назвали три знака Зодиака с неожиданными событиями в мае
01:53
В Одесской области фермер покончил с собой, лишившись урожая из-за засухи Видео
01:42
Стало известно, когда Турция начнет принимать иностранных туристов Видео
00:54
В Польше сделали калькулятор для расчета шансов смерти от коронавируса
00:25
Стало известно, сколько секса нужно для счастья
00:03
Путин собрался раздавать в Крыму квартиры бывшим украинским силовикам
11 мая, понедельник
23:38
На Закарпатье случилась вспышка Covid-19 среди детей-сирот Видео
23:30
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 11 мая
22:55
Нефть резко подешевела на фоне возможной второй волны коронавируса
22:17
В России в разгар пандемии Covid-19 сворачивают карантин
22:06
Чиновница рассказала, как детсады и школы в Киеве выйдут из карантина Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять