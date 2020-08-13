Коронавирус в Украине и мире 13 августа: за сутки заразились 330 тысяч человек

Коронавирус за минувшие сутки убил более 8 тысяч пациентов / Фото pixabay.com

По состоянию на утро чевтерга, 13 августа, в мире обнаружили 20,5 миллиона инфицированных коронавирусом COVID-19. Количество жертв вируса почти достигло отметки в 750 тысяч человек.

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 6:30 утра четверга, 13 августа, в мире зарегистрированы 20 553 702 случая заражения коронавирусом.

За сутки добавились 330 396 новых зараженных.

При этом 748 416 человек стали жертвами коронавирусной инфекции.

За сутки умерли 8 140 человек.

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 5 197 000 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 166 026 человек.

Бразилия - 3 164 785 зараженных и 104 201 жертва COVID-19.

Индия. В стране коронавирусом заразились 2 329 638 человек, умерли от болезни - 46 091.

Россия. Подтверждены 900 745 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 15 231.

ЮАР. Там вирус подтвержден у 568 919 человек. От болезни умерли 11 010 пациентов.

В Мексике - 498 380 инфицированных, 54 666 человек умерли от болезни.

Перу. В стране 489 680 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 21 501 жертва болезни.

Колумбия. Коронавирус в стране подцепили 422 519 человек, умерли от болезни уже 13 837 пациентов.

Чили - 378 168 больных и 10 205 жертв.

Иран. В стране зарегистрировали 333 699 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 18 988.

Коронавирсус - статистика 13 августа / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине 12 августа

По состоянию на среду, 12 августа, в Украине зафиксированы 84 548 случаев заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 11 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +1433.

Жертвами COVID-19 стали 1 970 человек (+19 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 45 686 человек (+752 за сутки).