Коронавирус в Украине и мире 13 августа: за сутки заразились 330 тысяч человек

За все время пандемии жертвами коронавируса стали 748 тысяч человек.
По состоянию на утро чевтерга, 13 августа, в мире обнаружили 20,5 миллиона инфицированных коронавирусом COVID-19. Количество жертв вируса почти достигло отметки в 750 тысяч человек.
Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса.
Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире
По состоянию на 6:30 утра четверга, 13 августа, в мире зарегистрированы 20 553 702 случая заражения коронавирусом.
За сутки добавились 330 396 новых зараженных.
При этом 748 416 человек стали жертвами коронавирусной инфекции.
За сутки умерли 8 140 человек.
Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19
США. В стране зарегистрировали 5 197 000 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 166 026 человек.
Бразилия - 3 164 785 зараженных и 104 201 жертва COVID-19.
Индия. В стране коронавирусом заразились 2 329 638 человек, умерли от болезни - 46 091.
Россия. Подтверждены 900 745 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 15 231.
ЮАР. Там вирус подтвержден у 568 919 человек. От болезни умерли 11 010 пациентов.
В Мексике - 498 380 инфицированных, 54 666 человек умерли от болезни.
Перу. В стране 489 680 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 21 501 жертва болезни.
Колумбия. Коронавирус в стране подцепили 422 519 человек, умерли от болезни уже 13 837 пациентов.
Чили - 378 168 больных и 10 205 жертв.
Иран. В стране зарегистрировали 333 699 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 18 988.
Коронавирус в Украине 12 августа
По состоянию на среду, 12 августа, в Украине зафиксированы 84 548 случаев заражения китайским коронавирусом.
По сравнению с 11 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +1433.
Жертвами COVID-19 стали 1 970 человек (+19 за сутки).
С начала эпидемии вылечились от коронавируса 45 686 человек (+752 за сутки).