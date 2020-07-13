Коронавирус в Украине и мире 13 июля: число зараженных почти достигло 13 млн человек

За сутки от COVID-19 умерли 4022 человека / Фото pixabay.com

По состоянию на утро понедельника, 13 июля, в мире обнаружили 12,87 миллиона инфицированных коронавирусом COVID-19. Число новых зараженных за сутки выросло еще на 193 тысячи по сравнению с предыдущим днем.

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 6:00 утра понедельника, 13 июля, в мире зарегистрирован 12 877 551 случай заражения коронавирусом (было 12 684 409).

За сутки добавились 193 142 новых зараженных.

При этом 568 528 человек стали жертвами коронавирусной инфекции. За сутки умерли 4022 человека.

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 3 304 878 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 135 203 человека.

Бразилия - 1 864 681 зараженный и 72 100 жертв COVID-19.

Индия. В стране коронавирусом заразились 849 553 человека, умерли от болезни - 22 674.

Россия. Подтверждены 726 036 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 11 318 человек.

Перу. В стране 326 326 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 11 870 жертв болезни.

Чили - 315 041 больной и 6 979 жертв.

В Мексике - 299 750 инфицированных, 35 006 человек умерли от болезни.

Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 291 154 человека, умерли от болезни уже 44 904 пациента.

ЮАР. Там вирус подтвержден у 276 242 человек. От болезни умер 4 079 пациент.

Иран. В стране зарегистрировали 257 303 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 12 829.

Коронавирус - статистика 13 июля/ gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине 12 июля

По состоянию на воскресенье, 12 июля, в Украине - 53 521 случай заражения китайским коронавирусом. По сравнению с 11 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +678.

Жертвами COVID-19 стали 1 383 человека (+11 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 26 118 человек (+ 457 за сутки).