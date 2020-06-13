Коронавирус в Украине и мире на 13 июня: заболели 130 тысяч человек за сутки

Коронавирус убил 4362 человека за сутки / pixabay.com

Коронавирус 2020 ввел в заблуждение мир, ослабив свою хватку в конце весны. Но уже с приходом лета во многих странах наблюдается увеличение количества случаев заражения. В ВОЗ объясняют это ослаблением карантина. В то же время во Всемирной организации здоровья подчеркнули, что избежать возвращения коронавируса можно будет тогда, когда страны научатся жить с ним.

Главред собрал свежие данные по коронавирусу в Украине и мире по состоянию на субботу, 13 июня.

Коронавирус - статистика и карта на 13 июня

По состоянию на 7:00 утра субботы, 13 июня, в мире зарегистрированы 7 632 802 случая заражения коронавирусом (накануне было 7 502 278). За сутки добавились 130524 зараженных.

При этом 425 394 человека стали жертвами коронавирусной инфекции (накануне было 421 032). За сутки умерли 4 362 человека. Об этом свидетельствует карта коронавируса, которую публикует и регулярно обновляет центр Джона Хопкинса.

Страны-лидеры по количеству заражений коронавирусом

США. В стране зарегистрировали 2 048 986 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в Соединенных Штатах составило 114 669 человек.

Бразилия – 828 810 зараженных и 41 828 жертв COVID-19.

Россия – 510 761 случай заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 6705 человек.

Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 294 402 человека, умерли от болезни уже 41 566 человек.

Индия. В стране коронавирусом заразились 295 535 человек, умерли от болезни - 8498.

Испания. Там вирус подтвержден у 243 209 человек. От болезни умерли 27 136 пациентов.

Италия. В стране зарегистрировали 236 305 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 34 223.

Перу. В стране 214 788 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 6088 жертв болезни.

Франция – 193 220 больных и 29 377 жертв.

В Германии – 187 226 инфицированных, 8 783 человека умерли от болезни.

Коронавирус в мире карта на 13 июня / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине - статистика на 12 июня

По состоянию на пятницу, 12 июня, в Украине зафиксированы 29 753 случая заражения китайским коронавирусом.

Об этом свидетельствует карта коронавируса, опубликованная на сайте Центра общественного здоровья.

По сравнению с 11 июня количество подтвержденных случаев увеличилось на +683.

Число жертв COVID-19 в Украине возросло до 870 человек. За сутки количество летальных случаев увеличилось на +16.

Выздоровели от болезни 13 567 украинцев (+426 за сутки).

Читайте такжеСамые заразные люди: ученые назвали количество суперраспространителей коронавирусаНапомним, ранее главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что резкое увеличение новых случаев китайской хвори связано с ослаблением карантина.

"Мы видим рост из-за того, что мы каждую неделю начинаем какие-то новые послабления. Новые смягчения дают результаты - открыты детские сады, гостиницы, транспорт, недавно открыли объекты размещения, санатории. Все это приводит к тому, что будет больше социальных контактов, которые при несоблюдении норм могут привести к увеличению количества новых случаев", - заявил Ляшко.