Коронавирус в Украине перешагнул новый рубеж – в стране более 700 случаев заражения за сутки

Коронавирус в Украине побил новый антирекорд / pixabay.com

Коронавирус в Украине побил новый антирекорд - по состоянию на утро субботы, 13 июня, выявили 30 506 случаев заражения китайским коронавирусом.

Об этом сообщает РНБО.

За последние 24 часа в Украине зафиксировали + 753 новых случая заражения коронавирусом.

Всего в Украине скончались 880 человек с диагнозом COVID-19 - за сутки +10.

13 976 человек победили злую болезнь.

Коронавирус в Украине - статистика и карта на 13 июня / скриншот covid19.rnbo.gov.ua/

Читайте такжеЖена Зеленского подхватила коронавирусНапомним, ранее главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что резкое увеличение новых случаев китайской хвори связано с ослаблением карантина.

"Мы видим рост из-за того, что мы каждую неделю начинаем какие-то новые послабления. Новые смягчения дают результаты - открыты детские сады, гостиницы, транспорт, недавно открыли объекты размещения, санатории. Все это приводит к тому, что будет больше социальных контактов, которые при несоблюдении норм могут привести к увеличению количества новых случаев", - заявил Ляшко.