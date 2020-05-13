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Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 13 мая

13 мая 2020, 07:06

За сутки коронавирус в России переместил страну с четвертого на второе место в мире по количеству зараженных COVID-19.

коронавирус
Коронавирус заразил более 4,2 миллиона человек во всем мире / pixabay.com

По состоянию на утро  среды, 13 мая, коронавирус COVID-19 заразил еще почти 85 тысяч людей во всем мире. Число жертв болезни приближается к 300 тысячам людей. 

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса. 

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 6:30 утра среды, 13 мая, в мире зарегистрировали 4 261 955  случаев заражения коронавирусом (было 4 177 502). При этом 291 964 человека стали жертвами коронавирусной инфекции (было -286 330). Об этом свидетельствует карта коронавируса, которую публикует и регулярно обновляет центр Джона Хопкинса.

На первом месте по числу случаев заражения вирусом находятся США,  в стране зарегистрировали 1 369 574 инфицированных  COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 82 376 человек.

На второе место по количеству обнаруженных случаев заболевания переместилась Россия, обогнав Испанию и Великобританию.  В РФ подтвердили 232 243 зараженных. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 2 116 человек. 

На третьем месте Испания - там вирус подхватили 228 030 человек. От болезни умерли 26 920 пациентов.

На четвертом месте по числу зараженных находится Великобритания - там коронавирус подцепил 227 741 человек, умерли от болезни уже 32 769 пациентов. 

Италия замыкает топ-5  по числу инфицированных коронавирусом, в стране зарегистрировали 221 216 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 30 911.

Во Франции теперь 178 349 зараженных и 26 994 жертв болезни. 

Бразилия обогнала Германию и теперь находится на седьмом месте - там 178 214 зараженных и 12 461 жертв COVID-19. 

В Германии - 173 171 инфицированный, при этом 7 738 человек умерли от болезни.  

Коронавирус - статистика 13 мая
Коронавирус - статистика 13 мая / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине - статистика 12 мая

По состоянию на утро вторника, 12 мая, в Украине были подтверждены 16 023 случая заражения китайским коронавирусом COVID-19. В течение суток было получено +375 уведомлений о новых подтвержденных случаях заболевания.

В общем, в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 425 человек (+17 за сутки), из них 23 - медработники. Вылечились от коронавируса 3 373 (+85 за сутки).

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