Коронавирус в Украине и в мире 14 августа: за сутки заразились 306 679 человек

За сутки коронавирусом заразились 306 679 человек / Reuters

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 7:00 пятницы, 14 августа 2020 года, в мире зарегистрированы 20 840 381 эпизодов заражения коронавирусом.

За сутки добавились 306 679 новых зараженных.

При этом 754 566 человек стали жертвами коронавирусной инфекции.

За сутки умерли 6 150 человек.

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 5 248 722 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 176 106 человек.

Бразилия - 3 224 286 зараженных и 105 463 жертва COVID-19.

Индия. В стране коронавирусом заразились 2 396 637 человек, умерли от болезни - 47 033.

Россия. Подтверждены 905 762 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 15 353.

ЮАР. Там вирус подтвержден у 572 865 человек. От болезни умерли 11 270 пациентов.

В Мексике - 505 751 инфицированных, 55 293 человек умерли от болезни.

Перу. В стране 498 555 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 21 713 жертва болезни.

Колумбия. Коронавирус в стране подцепили 433 805 человек, умерли от болезни уже 433 805 пациентов.

Чили - 380 034 больных и 10 299 жертв.

Испания. В стране зарегистрировали 337 334 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 28 605.

Коронавирус - статистика 13 августа / coronavirus.jhu.edu/map

Коронавирус в Украине 13 августа

По состоянию на четверг, 13 августа, в Украине зафиксированы 86 140 случаев заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 12 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +1592.

Жертвами COVID-19 стали 1 992 человека (+22 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 46 216 человек (+530 за сутки).