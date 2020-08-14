УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Коронавирус в Украине и в мире 14 августа: за сутки заразились 306 679 человек

14 августа 2020, 07:33

За все время пандемии жертвами китайского коронавируса стали 754 566 человек.

Коронавирус
За сутки коронавирусом заразились 306 679 человек / Reuters

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 7:00 пятницы, 14 августа 2020 года, в мире зарегистрированы 20 840 381 эпизодов заражения коронавирусом.

За сутки добавились 306 679 новых зараженных.

При этом 754 566 человек стали жертвами коронавирусной инфекции.

За сутки умерли 6 150 человек.

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 5 248 722 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 176 106 человек.

Бразилия - 3 224 286 зараженных и 105 463 жертва COVID-19.

Индия. В стране коронавирусом заразились 2 396 637 человек, умерли от болезни - 47 033.

Россия. Подтверждены 905 762 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 15 353.

ЮАР. Там вирус подтвержден у 572 865 человек. От болезни умерли 11 270 пациентов.

В Мексике - 505 751 инфицированных, 55 293 человек умерли от болезни.

Перу. В стране 498 555 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 21 713 жертва болезни.

Колумбия. Коронавирус в стране подцепили 433 805 человек, умерли от болезни уже 433 805 пациентов.

Чили - 380 034 больных и 10 299 жертв.

Испания. В стране зарегистрировали 337 334 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 28 605.

Коронавирсус - статистика 13 августа /
Коронавирус - статистика 13 августа / coronavirus.jhu.edu/map

Коронавирус в Украине 13 августа

По состоянию на четверг, 13 августа, в Украине зафиксированы 86 140 случаев заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 12 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +1592.

Жертвами COVID-19 стали 1 992 человека (+22 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 46 216 человек (+530 за сутки).

коронавирус коронавирус в США коронавирус новости коронавирус статистика коронавирус карта
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус в Украине и в мире 14 августа: за сутки заразились 306 679 человек». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

08:21
В Беларуси вынесли вердикт насчет задержанного на протестах украинца
07:33
Коронавирус в Украине и в мире 14 августа: за сутки заразились 306 679 человек
07:11
"Показывай себя голышом": Ирина Морозюк без белья показала твердые соски
06:54
Протест гнева: чем закончится "майдан" в Беларуси мнение
06:33
Врачи научились предугадывать скорую смерть пациента по глазам
06:01
Мэр Киева – не предел: астролог рассказал о политическом будущем Притулы
05:29
С Медовым Спасом – поздравления в прозе, стихах и картинках на Маковей Видео
05:05
Трамп сравнил ЕС с Китаем и разразился критикой в адрес Германии из-за Северного потока-2
04:26
Ученые выяснили, каким людям нужно опасаться тяжелых форм коронавируса
03:49
Применение силы к активистам в Беларуси: в Европарламенте намерены наказать Лукашенко
03:11
Ученые нашли способ определять COVID-19 при помощи популярных гаджетов
02:17
Беларусь срывает выдачу Украине боевиков ЧВК Вагнера: журналист назвал причину
01:51
"Вот это бидоны": Седокова показала грудь крупным планом
01:40
Гороскоп всех знаков Зодиака на 15 августа: поддержка высших сил и перемены Видео
00:55
Медики изобрели новый способ лечения язвы
00:31
Домбровская, которую назвали "корабельной сосной", идет в мэры Николаева Видео
00:19
С Медовым Спасом: какой сегодня праздник 14 августа, приметы, именины Видео
13 августа, четверг
23:59
В Беларуси протестующих в СИЗО избивают и насилуют – СМИ Фото Видео
23:36
Красная зона увеличилась: Минздрав разделил области из-за Covid-19 Видео
22:59
Коронавирус в Украине и мире 13 августа: за сутки заразились 330 тысяч человек Видео
22:59
Гороскоп всех знаков Зодиака на 14 августа: кому грозят болезни, а кому – денежное фиаско Видео
22:54
"Верым! Можам! Пераможам!": в Беларуси новая вспышка протестов Фото Видео
22:22
Лукашенко поручил освободить "попавших под раздачу"
22:06
Филарет пожаловался Трампу на ущемление прав верующих УПЦ
22:01
Кровавые протесты в Беларуси: появилась третья жертва Видео
21:36
Мощный взрыв в Бейруте: президент Ливии ошарашил суммой ущерба
21:02
Белорусский оппозиционер, сбежавший в Москву, оскандалился заявлением о Донбассе
20:58
"Он вышел безоружным": что известно о первом погибшем в Минске Видео
20:39
"Бьют и травят хлоркой": выяснились жуткие подробности о муже Тихановской
20:18
"Пусть подумают, на что мы пошли": в Беларуси уволился руководитель пула журналистов Лукашенко
20:06
Опрос Разумкова: в Киевсовет пройдет партия Смешко
20:06
"Свиней нужно паковать": активист рассказал об издевательствах силовиков Видео
20:01
Киев внесли в желтую зону карантина Видео
19:50
Танці з зірками 2020 - список участников нового сезона
19:47
Активист из Беларуси рассказал, как Тихановскую заставили записать обращение к оппозиции
19:30
"Жыве Беларусь": в Киеве под посольством жгут файеры
19:21
Внимание, сердечный приступ: очевидный признак на голове Видео
19:13
Медовый Спас: что обязательно готовят на Маковея, чтоб не было беды Видео
19:05
"Остановите кровопролитие!" Кравчук призвал Лукашенко помнить о наказании за преступления
19:04
Студия Disney оказалась в центре скандала из-за ЛГБТ-персонажей
19:00
В МИД России впервые прокомментировали массовые протесты в Беларуси
19:00
Стало извесно, когда ЕС введет санкции против Лукашенко - Reuters Видео
18:39
Фантастична жінка Tayanna устроила в Киеве безопасный концерт для избранных Видео
18:27
"Культура ниже ватерлинии": Кравчук оправдался из-за разговора со Скабеевой
18:22
Свобода и партия Шария сохраняют шансы: какие политсилы попадут в Киевсовет
18:18
Сериал Женщина - сколько серий и график выхода
18:14
Новые выборы президента Беларуси: в США сделали заявление
17:59
Чеснок и коровья моча: фейки о COVID-19 убили сотни человек – ученые Видео
17:44
Как уснуть и спать: качественные советы по улучшению сна
17:30
Турецкий сериал Женщина - дата выхода, актеры и сюжет
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять