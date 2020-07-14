УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Коронавирус в Украине и мире 14 июля: число зараженных перевалило за 13 миллионов

За сутки добавились еще почти 193 тысячи новых инфицированных.

14 июля 2020, 07:01
Коронавирус
Жертвами коронавируса стали еще почти 4 тысячи человек / Фото pixabay.com

По состоянию на утро вторника, 14 июля, в мире обнаружили более 13 миллионов инфицированных коронавирусом COVID-19. Число новых зараженных за сутки выросло еще на 192,5 тысячи по сравнению с предыдущим днем.

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 5:30 утра вторника, 14 июля, в мире зарегистрированы 13 070 097 случаев заражения коронавирусом (было 12 877 551).

За сутки добавились 192 546 новых зараженных.

При этом 572 411человек стали жертвами коронавирусной инфекции.

За сутки умерли 3 883 человека.

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 3 363 056 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 135 605 человек.

Бразилия - 1 884 967 зараженных и 72 833 жертвы COVID-19.

Индия. В стране коронавирусом заразились 878 254 человека, умерли от болезни - 23 174.

Россия. Подтверждены 732 547 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 11 422 человек.

Перу. В стране 330 123 подтвержденных случая инфицирования коронавирусом и 12 054 жертвы болезни.

Чили - 317 657 больных и 7 024 жертвы.

В Мексике - 304 435 инфицированных, 35 491 человек умер от болезни.

Великобритания. Коронавирус в стране подцепил 291 691 человек, умерли от болезни уже 44 915 пациентов.

ЮАР. Там вирус подтвержден у 287 796 человек. От болезни умерли 4 172 пациента.

Иран. В стране зарегистрировали 259 652 пациента с COVID-19. Общее число смертей составляет 13 032.

Коронавирус 14 июля - статистика/ gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине 13 июля

По состоянию на понедельник, 13 июля, в Украине были зафиксированы 54 133 случая заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 12 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +612.

Жертвами COVID-19 стали 1 398 человек (+15 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 26 503 человека (+385 за сутки).

коронавирус в США коронавирус карта коронавирус в Киеве коронавирус новости коронавирус в Италии коронавирус в России коронавирус в Украине коронавирус в Бразилии коронавирус статистика новости Украины и мира
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус в Украине и мире 14 июля: число зараженных перевалило за 13 миллионов». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
youtube Главред на YouTube google news Главред в Google News
Новости партнеров

Последние новости

07:34
В ВОЗ рассказали, у кого меньше всего риска  заразиться COVID-19
07:01
Коронавирус в Украине и мире 14 июля: число зараженных перевалило за 13 миллионов
06:53
Кто из "слуг народа" способен раздавить Кличко на мэрских выборах мнение
06:32
"Только вперед ногами": экс-депутат Госдумы рассказал, когда уйдет Путин
06:02
Мир полонил этот вдохновляющий тренд - джинсы с росписью: фото Фото
05:30
"Попасть впросак": астролог сказал, до какой даты не планировать поездки за границу
05:03
Как новые тарифы на электричество отразятся на цене проезда в транспорте Видео
04:26
"Секси": Злата Огневич в прозрачном белье завела сеть
04:01
Чья-то больная фантазия: 5 дурацких мифов об уходе за волосами
03:42
Спасение близко: названы сроки начала производства вакцины от COVID-19 Видео
02:55
Бьет прямо в сердце: ученые нашли новую опасность коронавируса Видео
02:18
Как раскрутить свой Instagram: советы популярных блогеров
01:37
"Наказание за зло": астролог предупредила, когда нельзя сплетничать
00:54
Как лечить коронавирус: антитела к COVID-19 нашли в грудном молоке
00:19
День взятия Бастилии: какой сегодня праздник 14 июля, приметы, именины Видео
13 июля, понедельник
23:59
Новые правила въезда в Литву: приезжим из каких стран нужна изоляция
23:30
Удушения и удары током: в ООН бьют тревогу из-за насилия ФСБ в Крыму
23:00
Во Львовской области ослабили карантин - что откроют
22:29
Нардеп объяснила, почему "слуги" повторно криминализировали пьяное вождение
21:58
Плевать на коронавирус: оккупанты Крыма приняли скандальное решение о школах
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять