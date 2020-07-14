Коронавирус в Украине и мире 14 июля: число зараженных перевалило за 13 миллионов

Жертвами коронавируса стали еще почти 4 тысячи человек / Фото pixabay.com

По состоянию на утро вторника, 14 июля, в мире обнаружили более 13 миллионов инфицированных коронавирусом COVID-19. Число новых зараженных за сутки выросло еще на 192,5 тысячи по сравнению с предыдущим днем.

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 5:30 утра вторника, 14 июля, в мире зарегистрированы 13 070 097 случаев заражения коронавирусом (было 12 877 551).

За сутки добавились 192 546 новых зараженных.

При этом 572 411человек стали жертвами коронавирусной инфекции.

За сутки умерли 3 883 человека.

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 3 363 056 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 135 605 человек.

Бразилия - 1 884 967 зараженных и 72 833 жертвы COVID-19.

Индия. В стране коронавирусом заразились 878 254 человека, умерли от болезни - 23 174.

Россия. Подтверждены 732 547 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 11 422 человек.

Перу. В стране 330 123 подтвержденных случая инфицирования коронавирусом и 12 054 жертвы болезни.

Чили - 317 657 больных и 7 024 жертвы.

В Мексике - 304 435 инфицированных, 35 491 человек умер от болезни.

Великобритания. Коронавирус в стране подцепил 291 691 человек, умерли от болезни уже 44 915 пациентов.

ЮАР. Там вирус подтвержден у 287 796 человек. От болезни умерли 4 172 пациента.

Иран. В стране зарегистрировали 259 652 пациента с COVID-19. Общее число смертей составляет 13 032.

Коронавирус 14 июля - статистика/ gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине 13 июля

По состоянию на понедельник, 13 июля, в Украине были зафиксированы 54 133 случая заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 12 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +612.

Жертвами COVID-19 стали 1 398 человек (+15 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 26 503 человека (+385 за сутки).