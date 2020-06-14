Коронавирус в Украине и мире на 14 июня: за сутки умерли 4 тысячи человек

За последние 24 часа коронавирус в мире подцепили 134 000 человек.
Коронавирус 2020 стал самым большим испытанием для человечества. Как заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, подобной пандемии на планете не было со времён вспышки "испанского" гриппа в 1918 году. По его словам, в то же время в мире отсутствует единство перед Covid-19. Но добиться победы над коронавирусом можно только в условиях единства и солидарности, отметил Тедрос Аданом Гебрейесус.
Главред собрал свежие данные по коронавирусу в Украине и мире по состоянию на воскресенье, 14 июня.
Коронавирус в мире - статистика и карта на 14 июня
По состоянию на 7:00 утра воскресенья, 14 июня, в мире зарегистрированы 7 766 952 случая заражения коронавирусом (накануне было 7 632 802). За сутки добавились 134 150 зараженных.
При этом 429 736 человек стали жертвами коронавирусной инфекции (накануне было 425 394). За сутки умерли 4 342 человека.
Об этом свидетельствует карта коронавируса, которую публикует и регулярно обновляет центр Джона Хопкинса.
Страны-лидеры по количеству заражений коронавирусом
США. В стране зарегистрировали 2 074 576 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в Соединенных Штатах составило 115 436 человек.
Бразилия – 850 514 зараженных и 42 720 жертв COVID-19.
Россия. Подтверждены 519 458 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 6819 человек.
Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 295 828 человек, умерли от болезни уже 41 747 человек.
Индия. В стране коронавирусом заразились 308 993 человека, умерли от болезни – 8884.
Испания. Там вирус подтвержден у 243 605 человек. От болезни умерли 27 136 пациентов.
Италия. В стране зарегистрировали 236 651 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 34 301.
Перу. В стране 220 749 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 6308 жертв болезни.
Франция – 193 746 больных и 29 401 жертва.
В Германии – 187 267 инфицированных, 8 793 человека умерли от болезни,
Мексика – 142 690 случаев заражения, злая болезнь убила 16 872 человека,
Канада – 100 043 зараженных, 8183 человека стали жертвами коронавируса.
Коронавирус в Украине - статистика на 13 июня
Коронавирус в Украине побил новый антирекорд - по состоянию на утро субботы, 13 июня, выявили 30 506 случаев заражения китайским коронавирусом.
Об этом сообщалось на сайте РНБО.
За последние 24 часа в Украине зафиксировали + 753 новых случая заражения коронавирусом.
Всего в Украине скончались 880 человек с диагнозом COVID-19 - за сутки +10.
13 976 человек победили злую болезнь.
Читайте такжеКоронавирус мутировал и стал более заразным – ученые СШАНапомним, ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что в связи с новой вспышкой COVID-19 в Украине принято решение об усилении контроля над соблюдением противоэпидемиологических мероприятий. Решение коснется сферы пассажирских перевозок и работы государственных предприятий.
По его словам, соответствующее решение уже принято комиссией по вопросам техногенно-экономической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
В частности, было принято решение об оптимизации пассажирских перевозок, которая заключается в более тщательном контроле над соблюдением санитарных норм. Во избежание скопления людей будет увеличено число транспорта в определенных направлениях.