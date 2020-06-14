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Коронавирус в Украине и мире на 14 июня: за сутки умерли 4 тысячи человек

14 июня 2020, 07:25

За последние 24 часа коронавирус в мире подцепили 134 000 человек.

коронавирус
Коронавирус убил за сутки 4 тысячи человек / pixabay.com

Коронавирус 2020 стал самым большим испытанием для человечества. Как заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, подобной пандемии на планете не было со времён вспышки "испанского" гриппа в 1918 году. По его словам, в то же время в мире отсутствует единство перед Covid-19. Но добиться победы над коронавирусом можно только в условиях единства и солидарности, отметил Тедрос Аданом Гебрейесус.

Главред собрал свежие данные по коронавирусу в Украине и мире по состоянию на воскресенье, 14 июня.

Коронавирус в мире - статистика и карта на 14 июня

По состоянию на 7:00 утра воскресенья, 14 июня, в мире зарегистрированы 7 766 952 случая заражения коронавирусом (накануне было 7 632 802). За сутки добавились 134 150 зараженных.

При этом 429 736 человек стали жертвами коронавирусной инфекции (накануне было 425 394). За сутки умерли 4 342 человека.

Об этом свидетельствует карта коронавируса, которую публикует и регулярно обновляет центр Джона Хопкинса.

Страны-лидеры по количеству заражений коронавирусом

США. В стране зарегистрировали 2 074 576 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в Соединенных Штатах составило 115 436 человек.

Бразилия – 850 514 зараженных и 42 720 жертв COVID-19.

Россия. Подтверждены 519 458 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 6819 человек.

Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 295 828 человек, умерли от болезни уже 41 747 человек.

Индия. В стране коронавирусом заразились 308 993 человека, умерли от болезни – 8884.

Испания. Там вирус подтвержден у 243 605 человек. От болезни умерли 27 136 пациентов.

Италия. В стране зарегистрировали 236 651 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 34 301.

Перу. В стране 220 749 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 6308 жертв болезни.

Франция – 193 746 больных и 29 401 жертва.

В Германии – 187 267 инфицированных, 8 793 человека умерли от болезни,

Мексика – 142 690 случаев заражения, злая болезнь убила 16 872 человека,

Канада – 100 043 зараженных, 8183 человека стали жертвами коронавируса.

Коронавирус в мире - карта на 14 июня / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине - статистика на 13 июня

Коронавирус в Украине побил новый антирекорд - по состоянию на утро субботы, 13 июня, выявили 30 506 случаев заражения китайским коронавирусом.

Об этом сообщалось на сайте РНБО.

За последние 24 часа в Украине зафиксировали + 753 новых случая заражения коронавирусом.

Всего в Украине скончались 880 человек с диагнозом COVID-19 - за сутки +10.

13 976 человек победили злую болезнь.

Читайте такжеКоронавирус мутировал и стал более заразным – ученые СШАНапомним, ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что в связи с новой вспышкой COVID-19 в Украине принято решение об усилении контроля над соблюдением противоэпидемиологических мероприятий. Решение коснется сферы пассажирских перевозок и работы государственных предприятий.

По его словам, соответствующее решение уже принято комиссией по вопросам техногенно-экономической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

В частности, было принято решение об оптимизации пассажирских перевозок, которая заключается в более тщательном контроле над соблюдением санитарных норм. Во избежание скопления людей будет увеличено число транспорта в определенных направлениях.

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