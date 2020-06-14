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Коронавирус в Украине опять бесчинствует - выявили более 600 новых зараженных

14 июня 2020, 09:10

Коронавирус в Украине за последние 24 часа нашли у более 600 человек.

коронавирус
Коронавирус в Украине подцепили более 600 человек за сутки/ Reuters

Коронавирус в Украине на фоне ослабления карантина за последнюю неделю побил несколько антирекордов. Сейчас Минздрав пристально наблюдает за динамикой, и от нее зависит дальнейшая судьба карантина. По состоянию на утро воскресенья, 14 июня, в Украине выявили 31 154 случая заражения китайским коронавирусом.

Об этом сообщает карта коронавируса на сайте РНБО.

За последние 24 часа в Украине зафиксировали + 648 новых случаев заражения коронавирусом.

Всего в Украине скончались 889 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 - за сутки умерли еще 9 жителей страны.

Из лап опасной болезни вырвались 14 082 человек - за сутки +106.

Коронавирус в Украине - статистика и карта на 14 июня / covid19.rnbo.gov.ua

Читайте такжеКоронавирус мутировал и стал более заразным – ученые СШАНапомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский из-за резкой вспышки COVID-19 призвал усилить проверки мест скопления людей на предмет соблюдения противоэпидемиологических мероприятий.

Зеленский предложил проводить проверки в транспорте, магазинах и на рынках, где будут выявляться лица, которые нарушают требования карантина. Их привлекут к ответственности.

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