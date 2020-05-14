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Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 14 мая

14 мая 2020, 07:04

Число зараженных коронавирусом в мире почти достигло новой психологической отметки.

Коронавирус
Коронавирус убил почти 300 тысяч людей во всем мире / Reuters

По состоянию на утро четверга, 14 мая, коронавирус COVID-19 заразил еще более 85 тысяч людей во всем мире. Число жертв болезни уже почти достигло психологической отметки в 300 тысяч людей. 

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса. 

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 5:30 утра четверга, 14 мая, в мире зарегистрировали 4 347 015 случаев заражения коронавирусом (было 4 261 955). При этом 297 197 человека стали жертвами коронавирусной инфекции (было - 291 964). Об этом свидетельствует карта коронавируса, которую публикует и регулярно обновляет центр Джона Хопкинса.

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США - в стране зарегистрировали 1 390 406 инфицированных  COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 84 119 человек.

Россия - подтвержден 242 271 случай заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 2 212 человек. 

Великобритания - страна поднялась на одну позицию вверх, поменявшись местами с Испанией. Коронавирус в стране подцепили 2 212 человек, умерли от болезни уже 33 264 пациента. 

Испания - там вирус подхватили 228 691 человек. От болезни умерли 27 104 пациентов.

Италия.  В стране зарегистрировали 222 104 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 31 106.

Бразилия обогнала Германию и Францию и теперь находится на шестом месте - там 190 137 зараженных и 13 240 жертв COVID-19. 

Во Франции теперь 178 184 зараженных и 27 077 жертв болезни. 

В Германии - 174 098 инфицированных, 7 861 человек умерли от болезни.  

Турция - 143 114 подтвержденных случаев заражения COVID-19, 3 952 жертвы болезни. 

Иран. В стране коронавирусом заразились 112 725 человек, умерли от болезни 6 783 человека. 

Коронавирус - статистика 14 мая
Коронавирус - статистика 14 мая / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине - статистика 13 мая

По состоянию на утро среды, 13 мая, в Украине были подтверждены 16 425 случаев заражения китайским коронавирусом COVID-19

В течение суток было получено +402 уведомления о новых подтвержденных случаях заболевания.

В общем, в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 439 человек (+14 за сутки). Вылечились от коронавируса 3 3716 (+ 343 за сутки).

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