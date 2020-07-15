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Коронавирус в Украине и мире 15 июля: за сутки заразились 217 тысяч человек

Жертвами COVID-19 стали еще более пяти тысяч человек.

15 июля 2020, 07:00
коронавирус
Коронавирус продолжает атаковать мир / pixabay.com

По состоянию на утро среды, 15 июля, в мире обнаружили 13,2 миллиона инфицированных коронавирусом COVID-19. Число новых зараженных за сутки выросло еще на более 217 тысяч по сравнению с предыдущим днем.

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 5:30 утра среды, 15 июля, в мире зарегистрирован 13 287 651 случай заражения коронавирусом (было 13 070 097).

За сутки добавились 217 554 новых зараженных.

При этом 577 954 человека стали жертвами коронавирусной инфекции.

За сутки умерли 5 543 человека.

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 3 431 574 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 136 466 человек.

Бразилия - 1 926 824 зараженных и 74 133 жертвы COVID-19.

Индия. В стране коронавирусом заразились 906 752 человека, умерли от болезни - 23 727.

Россия. Подтверждены 738 787 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 11 597 человек.

Перу. В стране 333 867 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 12 229 жертв болезни.

Чили - 319 493 больных и 7 096 жертв.

В Мексике - 311 486 инфицированных, 36 327 человек умерли от болезни.

ЮАР. Там вирус подтвержден у 298 292 человек. От болезни умерли 4 346 пациентов.

Великобритания. Коронавирус в стране подцепил 292 931 человек, умерли от болезни уже 45 053 пациента.

Иран. В стране зарегистрировали 262 173 пациента с COVID-19. Общее число смертей составляет 13 211.

Коронавирус - статистика 15 июля / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине 14 июля

По состоянию на вторник, 14 июля, в Украине был зафиксирован 54 771 случай заражения китайским коронавирусом. По сравнению с 13 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +638.

Жертвами COVID-19 стали 1 412 человек (+14 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 27 154 человека (+651 за сутки).

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