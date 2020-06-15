Коронавирус в Украине и мире 15 июня: число зараженных приближается к восьми миллионам человек

Коронавирус за сутки заразил 74 562 человека / pixabay.com

По состоянию на утро понедельника, 15 июня, коронавирусом COVID-19 заразились почти 7,9 миллиона людей во всем мире. Число жертв болезни превысило отметку в 433 тысячи человек.

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 5:30 утра понедельника, 15 июня, в мире зарегистрированы 7 899 547случаев заражения коронавирусом (было 7 824 985). За сутки добавились 74 562 зараженных. При этом 433 019 человек стали жертвами коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствует карта коронавируса, которую публикует и регулярно обновляет центр Джона Хопкинса.

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 2 094 058 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 115 732 человека.

Бразилия - 867 624 зараженных и 43 332 жертвы COVID-19.

Россия. Подтверждены 528 267 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 6 938 человек.

Индия. В стране коронавирусом заразились 320 922 человека, умерли от болезни - 9 195.

Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 297 342 человека, умерли от болезни уже 41 783 пациента.

Испания. Там вирус подтвержден у 243 928 человек. От болезни умерли 27 136 пациентов.

Италия. В стране зарегистрировали 236 989 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 34 345.

Перу. В стране 229 736 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 6 688 жертв болезни.

Франция - 194 153 больных и 29 410 жертв.

В Германии - 187 518 инфицированных, 8 801 человек умер от болезни.

Коронавирус - статистика 15 июня / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине 14 июня

По состоянию на утро воскресенья, 14 июня, в Украине были обнаружены 31 154 случая заражения китайским коронавирусом. За сутки зафиксировали + 648 новых случаев заражения коронавирусом.

Всего в Украине скончались 889 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 - за сутки умерли еще 9 жителей страны.