Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 15 мая

Коронавирус убил более 300 тысяч людей во всем мире / Фото pixabay.com

По состоянию на утро пятницы, 15 мая, коронавирус COVID-19 заразил еще более 96,5 тысяч людей во всем мире. Число жертв болезни превысило 300 тысяч людей.

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 6:30 утра пятницы, 15 мая, в мире зарегистрировали 4 443 597 случаев заражения коронавирусом (было 4 347 015). При этом 302 452 человека стали жертвами коронавирусной инфекции (было - 297 197). Об этом свидетельствует карта коронавируса, которую публикует и регулярно обновляет центр Джона Хопкинса.

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 1 417 777 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 85 898 человек.

Россия. Подтверждены 252 245 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 2 305 человек.

Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 234 440 человек, умерли от болезни уже 33 693 пациента.

Испания. Там вирус подхватили 229 540 человек. От болезни умер 27 321 пациент.

Италия. В стране зарегистрировали 223 096 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 31 368.

Бразилия - 203 165 зараженных и 13 999 жертв COVID-19.

Во Франции теперь 178 994 зараженных и 27 428 жертв болезни.

В Германии - 174 478 инфицированных, 7 884 человек умерли от болезни.

Турция - 144 749 подтвержденных случаев заражения COVID-19 и 4 007 жертв болезни.

Иран. В стране коронавирусом заразились 114 533 человека, умерли от болезни 6 854 человека.

Коронавирус - статистика 15 мая / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине 14 мая

По состоянию на утро четверга, 14 мая, в Украине зафиксировали 16 847 случаев заражения китайским коронавирусом COVID-19. В течение суток было получено +422 уведомления о новых подтвержденных случаях заболевания. В общем, в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 456 человек (+17 за сутки). Вылечились от коронавируса 4142 (+ 426 за сутки). Отметим, что 14 мая впервые за сутки было зафиксировано больше выздоровевших, чем новых зараженных.