Коронавирус в Украине и мире 16 июля: за сутки заразились 225 тысяч человек

Коронавирус убил всего 583 тысячи человек/ pixabay.com

По состоянию на утро четверга, 16 июля, в мире обнаружили 13,5 миллиона инфицированных коронавирусом COVID-19. Число новых зараженных за сутки выросло еще на более 225 тысяч по сравнению с предыдущим днем.

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 4:30 утра четверга, 16 июля, в мире зарегистрированы 13 512 693случая заражения коронавирусом (было 13 287 651).

За сутки добавились 225 042 новых зараженных.

При этом 583 359 человек стали жертвами коронавирусной инфекции.

За сутки умерли 5 405 человек.

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 3 495 536 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 137 358 человек.

Бразилия - 1 966 748 зараженных и 75 356 жертв COVID-19.

Индия. В стране коронавирусом заразился 936 181 человек, умерли от болезни - 24 309.

Россия. Подтверждены 745 197 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 11 753 человек.

Перу. В стране 337 751 подтвержденный случай инфицирования коронавирусом и 12 417 жертв болезни.

Чили - 321 205 больных и 7 186 жертв.

В Мексике - 317 635 инфицированных, 36 906 человек умерли от болезни.

ЮАР. Там вирус подтвержден у 311 049 человек. От болезни умерли 4 453 пациента.

Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 293 469 человек, умерли от болезни уже 45 138 пациентов.

Иран. В стране зарегистрировали 264 561 пациента с COVID-19. Общее число смертей составляет 13 410.

Коронавирус - статистика 16 июля / gisanddata.maps.arcgis.com

Как сообщал Главред, по состоянию на утро среды, 15 июля, в Украине китайский коронавирус Covid-19 заразил 55 тысяч 607 человек.

За сутки из-за болезни скончались еще 15 человек, а 977 пациентов – выздоровели. Общее количество умерших – 1 тысяча 427 человек. Общее количество выздоровевших – 28 тысяч 131 человек.