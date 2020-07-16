УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Коронавирус в Украине и мире 16 июля: за сутки заразились 225 тысяч человек

Жертвами COVID-19 стали еще более пяти тысяч человек.

16 июля 2020, 07:01
коронавирус
Коронавирус убил всего 583 тысячи человек/ pixabay.com

По состоянию на утро четверга, 16 июля, в мире обнаружили 13,5 миллиона инфицированных коронавирусом COVID-19. Число новых зараженных за сутки выросло еще на более 225 тысяч по сравнению с предыдущим днем.

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 4:30 утра четверга, 16 июля, в мире зарегистрированы 13 512 693случая заражения коронавирусом (было 13 287 651).

За сутки добавились 225 042 новых зараженных.

При этом 583 359 человек стали жертвами коронавирусной инфекции.

За сутки умерли 5 405 человек.

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 3 495 536 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 137 358 человек.

Бразилия - 1 966 748 зараженных и 75 356 жертв COVID-19.

Индия. В стране коронавирусом заразился 936 181 человек, умерли от болезни - 24 309.

Россия. Подтверждены 745 197 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 11 753 человек.

Перу. В стране 337 751 подтвержденный случай инфицирования коронавирусом и 12 417 жертв болезни.

Чили - 321 205 больных и 7 186 жертв.

В Мексике - 317 635 инфицированных, 36 906 человек умерли от болезни.

ЮАР. Там вирус подтвержден у 311 049 человек. От болезни умерли 4 453 пациента.

Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 293 469 человек, умерли от болезни уже 45 138 пациентов.

Иран. В стране зарегистрировали 264 561 пациента с COVID-19. Общее число смертей составляет 13 410.

Коронавирус - статистика 16 июля / gisanddata.maps.arcgis.com

Как сообщал Главред, по состоянию на утро среды, 15 июля, в Украине китайский коронавирус Covid-19 заразил 55 тысяч 607 человек.

За сутки из-за болезни скончались еще 15 человек, а 977 пациентов – выздоровели. Общее количество умерших – 1 тысяча 427 человек. Общее количество выздоровевших – 28 тысяч 131 человек.

коронавирус коронавирус в США коронавирус карта коронавирус в Киеве коронавирус новости коронавирус статистика коронавирус в Украине коронавирус в России новости Украины и мира китайский коронавирус коронавирус в Бразилии
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус в Украине и мире 16 июля: за сутки заразились 225 тысяч человек». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
youtube Главред на YouTube google news Главред в Google News
Новости партнеров

Последние новости

07:52
Без обсервации и тестов на COVID-19: Украинцам разрешили въезд в еще одну страну
07:27
Это неминуемо: карантин в Украине затянется на второй год – СМИ
07:01
Коронавирус в Украине и мире 16 июля: за сутки заразились 225 тысяч человек
06:55
Кому выгоден и чем опасен конфликт Армении и Азербайджана мнение
06:48
"Разврат, хорошие дойки": Самбурская показала грудь в пикантной позе
06:24
День бухгалтера 2020 – поздравления в картинках и на словах
05:54
Откуда взялся коронавирус: эпидемиолог озвучил новую версию
05:53
В Кабмине рассказали, кому из украинцев разрешены авиаперелеты в Польшу
05:32
Астролог назвала отличительные черты мужчины-"Солнца"
05:14
Метеоролог рассказала, какими в Украине будут осень и зима
04:37
Почему не уходит вес: 7 главных причин
04:00
Расписание мероприятий для взрослых - на что сходить в июле
03:32
Бессонница: 6 эффективных домашних средств для лучшего сна
02:51
Селена Гомес и Тревор Дэниел сняли дома клип Past Life Видео
02:19
Справится ли Украина с эпидемией COVID-19: эксперт дал прогноз
01:45
"Не стоит совать сюда свой нос": страна Северной Европы пообещала России крупные неприятности
01:42
Бессмертная Гвардия получит еще 2 фильма
01:14
Ирина Горбачева топлес взбудоражила сеть Фото
00:59
В Киеве подскочит температура: синоптик назвал дату
00:38
Ученые США добились прорыва в создании вакцины от COVID – 19
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять