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Коронавирус в Украине и мире 16 июня: число зараженных превысило восемь миллионов человек

16 июня 2020, 07:01

Жертвами COVID-19 стали более 436 тысяч человек.

коронавирус
Коронавирус за сутки заразил почти 120 тысяч человек / Фото pixabay.com

По состоянию на утро вторника, 16 июня, коронавирусом COVID-19 заразились более восьми миллионов людей во всем мире. Число жертв болезни превысило отметку в 436 тысяч человек.

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 6:30 утра вторника, 16 июня, в мире зарегистрированы 8 018 742 случая заражения коронавирусом (было 7 899 547). За сутки добавились 119 195 зараженных. При этом 436 406 человек стали жертвами коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствует карта коронавируса, которую публикует и регулярно обновляет центр Джона Хопкинса.

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 2 113 901 инфицированного COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 116 125 человек.

Бразилия - 888 271 зараженный и 43 959 жертв COVID-19.

Россия. Подтверждены 536 484 случая заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 7 081 человека.

Индия. В стране коронавирусом заразились 332 424 человека, умерли от болезни - 9 520.

Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 298 315 человек, умер от болезни уже 41 821 пациент.

Испания. Там вирус подтвержден у 244 109 человек. От болезни умерли 27 136 пациентов.

Италия. В стране зарегистрировали 237 290 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 34 371.

Перу. В стране 232 992 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 6 860 жертв болезни.

Франция - 194 305 больных и 29 439 жертв.

В Иране - 189 876 инфицированных, 8 950 человек умерли от болезни.

Коронавирус - статистика 16 июня
Коронавирус - статистика 16 июня / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине 15 июня

По состоянию на понедельник, 15 июня, в Украине были зафиксированы 31 810 случаев заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 14 июня количество подтвержденных случаев увеличилось на +656.

Выздоровели от болезни 14 253 украинца (+171 за сутки).

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