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Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 16 мая

16 мая 2020, 07:32

В течение суток заболели еще 100 тысяч людей.

коронавирус
Коронавирус убил более 300 тысяч людей во всем мире / pixabay.com

Количество зараженных коронавирусной инфекцией продолжает расти. По состоянию на утро субботы, 16 мая, коронавирус COVID-19 заразил еще почти 100 тысяч людей во всем мире. Число жертв болезни стремится к цифре в 310 тысяч. 

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса. 

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 6:30 утра субботы, 16 мая, в мире зарегистрировали 4 542 752  случаев заражения коронавирусом (было 4 443 597). При этом 307 696 человек стали жертвами коронавирусной инфекции (было - 302 452). Об этом свидетельствует карта коронавируса, которую публикует и регулярно обновляет центр Джона Хопкинса.

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 1 443 188 инфицированных  COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 87 559 человек.

Россия. Подтверждены 262 843 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 2 418 человек. 

Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 238 004 человек, умерли от болезни уже 34 078 пациентов. 

Испания. Там вирус подхватили 230 183 человек. От болезни умер 27 459 пациентов.

Италия.  В стране зарегистрировали 223 885 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 31 610.

Бразилия - 220 291 зараженный и 14 962 жертв COVID-19. 

Во Франции теперь 179 630 зараженных и 27 532 жертв болезни. 

В Германии - 175 233 инфицированных, 7 897 человек умерли от болезни.  

Турция - 146 457 подтвержденных случаев заражения COVID-19 и 4 055 жертв болезни. 

Иран. В стране коронавирусом заразились 116 635 человек, умерли от болезни 6 902 человека. 

Коронавирус - статистика 15 мая
Коронавирус - статистика 15 мая / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине 15 мая 

По состоянию на утро пятницы, 15 мая, в Украине было зафиксировано 17 330 случаев заражения китайским коронавирусом COVID-19.  В течение суток было получено +483 уведомления о новых подтвержденных случаях заболевания.

В общем, в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 476 человек (+20 за сутки). Вылечились от коронавируса 4 473 (+  330 за сутки).

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