Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 16 мая

В течение суток заболели еще 100 тысяч людей.
Количество зараженных коронавирусной инфекцией продолжает расти. По состоянию на утро субботы, 16 мая, коронавирус COVID-19 заразил еще почти 100 тысяч людей во всем мире. Число жертв болезни стремится к цифре в 310 тысяч.
Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса.
Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире
По состоянию на 6:30 утра субботы, 16 мая, в мире зарегистрировали 4 542 752 случаев заражения коронавирусом (было 4 443 597). При этом 307 696 человек стали жертвами коронавирусной инфекции (было - 302 452). Об этом свидетельствует карта коронавируса, которую публикует и регулярно обновляет центр Джона Хопкинса.
Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19
США. В стране зарегистрировали 1 443 188 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 87 559 человек.
Россия. Подтверждены 262 843 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 2 418 человек.
Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 238 004 человек, умерли от болезни уже 34 078 пациентов.
Испания. Там вирус подхватили 230 183 человек. От болезни умер 27 459 пациентов.
Италия. В стране зарегистрировали 223 885 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 31 610.
Бразилия - 220 291 зараженный и 14 962 жертв COVID-19.
Во Франции теперь 179 630 зараженных и 27 532 жертв болезни.
В Германии - 175 233 инфицированных, 7 897 человек умерли от болезни.
Турция - 146 457 подтвержденных случаев заражения COVID-19 и 4 055 жертв болезни.
Иран. В стране коронавирусом заразились 116 635 человек, умерли от болезни 6 902 человека.
Коронавирус в Украине 15 мая
По состоянию на утро пятницы, 15 мая, в Украине было зафиксировано 17 330 случаев заражения китайским коронавирусом COVID-19. В течение суток было получено +483 уведомления о новых подтвержденных случаях заболевания.
В общем, в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 476 человек (+20 за сутки). Вылечились от коронавируса 4 473 (+ 330 за сутки).