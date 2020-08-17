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Коронавирус в Украине и в мире 17 августа: за сутки заразились 219 тысяч человек

17 августа 2020, 07:07

За все время пандемии жертвами коронавируса стали 774 тысячи человек.

коронавирус
Коронавирус за минувшие сутки убил более четырех тысяч пациентов / Фото pixabay.com

По состоянию на утро понедельника, 17 августа, в мире обнаружили 21,6 миллиона инфицированных коронавирусом COVID-19. Количество жертв вируса превысило отметку в 774 тысячу человек.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 6:30 утра понедельника, 17 августа, в мире зарегистрированы 21 613 706 случаев заражения коронавирусом.

За сутки добавились 219 067 новых зараженных.

При этом 774 296 человек стали жертвами коронавирусной инфекции.

За сутки умерли 4 184 человека.

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 5 403 213 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 170 052 человека.

Бразилия - 3 340 197 зараженных и 107 852 жертвы COVID-19.

Индия. В стране коронавирусом заразились 2 589 682 человека, умерли от болезни - 49 980.

Россия. Подтверждены 920 719 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 15 653.

ЮАР. Там вирус подтвержден у 587 345 человек. От болезни умерли 11 839 пациентов.

Перу. В стране 525 803 подтвержденных случая инфицирования коронавирусом и 26 075 жертв болезни.

В Мексике - 522 162 инфицированных, 54 757 человек умерли от болезни.

Колумбия. Коронавирус в стране подцепили 468 332 человека, умерли от болезни уже 15 097 пациентов.

Чили - 385 946 больных и 10 452 жертвы.

Иран. В стране зарегистрировали 343 203 пациента с COVID-19. Общее число смертей составляет 19 639.

Коронавирус - статистика 17 августа / gisanddata.maps.arcgis.com

Напомним, по состоянию на 16 августа коронавирусом в Украине заболели 91 тысяча 356 человек; выздоровели 47 тысяч 822 человека; скончались от болезни 2 тысячи 68 человек.

В Минздраве добавили, что за сутки в нашей стране было сделано 1 млн 289 тысяч 589 тестов на коронавирус.

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