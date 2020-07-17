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Коронавирус поставил новый антирекорд: за сутки в мире заразились 253 тысячи человек

Число инфицированных приближается к новой психологической отметке.

17 июля 2020, 07:03
коронавирус
Коронавирус убил за сутки почти 6 тысяч человек / Фото pixabay.com

По состоянию на утро пятницы, 17 июля, в мире обнаружили 13,7 миллиона инфицированных коронавирусом COVID-19. Число новых зараженных за сутки выросло еще на четверть миллиона по сравнению с предыдущим днем.

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 5:30 утра пятницы, 17 июля, в мире зарегистрированы 13 765 713 случаев заражения коронавирусом (было 13 512 693).

За сутки добавились 253 020 новых зараженных.

При этом 589 192 человека стали жертвами коронавирусной инфекции.

За сутки умерли 5 833 человека.

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 3 574 371 инфицированного COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 138 339 человек.

Бразилия - 2 012 151 зараженный и 76 688 жертв COVID-19.

Индия. В стране коронавирусом заразились 968 876 человек, умерли от болезни - 24 915.

Россия. Подтверждены 751 612 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 11 920 человек.

Перу. В стране 341 586 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 12 615 жертв болезни.

ЮАР. Там вирус подтвержден у 324 221 человека. От болезни умерли 4 669 пациентов.

В Мексике - 324 041 инфицированный, 37 574 человека умерли от болезни.

Чили - 323 698 больных и 7 290 жертв.

Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 294 116 человек, умерли от болезни уже 45 2014 пациентов.

Иран. В стране зарегистрировали 267 061 пациента с COVID-19. Общее число смертей составляет 13 608.

Коронавирус - статистика 17 июля / gisanddata.maps.arcgis.com

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Коронавирус в Украине 16 июля

По состоянию на четверг, 16 июля, в Украине были зафиксированы 56 455 случаев заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 15 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +848.

Жертвами COVID-19 стали 1 445 человек (+18 за сутки).

С начала эпидемии вылечился от коронавируса 28 931 человек (+800 за сутки).

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