Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 17 июня

Коронавирус продолжает атаковать мир / pixabay.com

По состоянию на утро среды, 17 июня, коронавирусом COVID-19 заразились более 8,1 миллиона людей во всем мире. Число жертв болезни превысило отметку в 441 тысячу человек.

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 6:30 утра среды, 17 июня, в мире зарегистрированы 8 155 266случаев заражения коронавирусом (было 8 018 742). За сутки добавились 136 524 зараженных. При этом 441 505 человек стали жертвами коронавирусной инфекции (было 436 406). Об этом свидетельствует карта коронавируса, которую публикует и регулярно обновляет центр Джона Хопкинса.

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 2 137 716 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 116 962 человека.

Бразилия - 923 189 зараженных и 45 241 жертва COVID-19.

Россия. Подтверждены 544 725 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 7 247 человек.

Индия. В стране коронавирусом заразился 343 091 человек, умерли от болезни - 9 900.

Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 299 600 человек, умерли от болезни уже 42 054 пациента.

Испания. Там вирус подтвержден у 244 328 человек. От болезни умерли 27 136 пациентов.

Италия. В стране зарегистрировали 237 500 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 34 405.

Перу. В стране 237 156 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 7 056 жертв болезни.

Франция - 194 347 больных и 29 550 жертв.

В Иране - 192 439 инфицированных, 9 065 человек умерли от болезни.

Коронавирус - статистика 17 июня / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине 16 июня

По состоянию на вторник, 16 июня, в Украине были зафиксированы 32 476 случаев заражения китайским коронавирусом. По сравнению с 15 июня количество подтвержденных случаев увеличилось на +666.

Число жертв COVID-19 в Украине во вторник составило 912 человек. За сутки количество летальных случаев увеличилось на +11.

Выздоровели от болезни 14 528 украинцев (+275 за сутки).