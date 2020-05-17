Коронавирус в Украине и мире: сколько человек заболели и умерли на 17 мая

Коронавирус убил 313 260 человек по всему миру.
Коронавирус 2020 из вспышки в китайском городе Ухань перерос в пандемию, которая стала огромным испытанием для человечества. Больше всего от атаки коронавируса пострадали США – китайский коронавирус убил в стране 90 000 человек с диагнозом COVID-19, а число случаев заражения составляет 1 507 773.
Главред собрал свежие данные по коронавирусу в Украине и мире по состоянию на воскресенье, 17 мая.
Коронавирус в мире – статистика на 17 мая
Коронавирус убил 313 260 человек по состоянию на 7:00 утра воскресенья, 17 мая.
Всего в мире выявили 4 721 828 случаев заражения новым коронавирусом.
Победили злую болезнь 1 812 136 человек.
Жертвы коронавируса в мире на 17 мая:
США – 80 000 смертей,
Великобритания – 34 400 смертей,
Италия – 31 760 смертей,
Испания – 27 560 смертей,
Франция – 27 620 смертей,
Бразилия – 15 660 смертей,
Бельгия – 9005 смертей,
Германия – 8020 смертей,
Иран – 6930 смертей,
Нидерланды – 5670 смертей,
Китай – 4630 смертей,
Турция – 4090 смертей.
Коронавирус в мире: сколько человек заразились и выздоровели
США – 1 507 700 случаев заражения, выздоровели 339 000 человек,
Испания – 276 500 случаев заражения, выздоровели 192 000 человек,
Италия – 224 700 случаев заражения, выздоровели 122 800 человек,
Великобритания – 240 000 случаев заражения, выздоровели – нет данных,
Россия – 272 000 случаев заражения, выздоровели 63 000 человек,
Франция – 179 300 случаев заражения, выздоровели 61 000 человек,
Германия – 176 300 случаев заражения, выздоровели 152 000 человек,
Турция – 148 000 случаев заражения, выздоровели 108 000 человек,
Китай – 82 900 случаев заражения, выздоровели 78 220 человек,
Иран – 118 000 случаев заражения, выздоровели 93 000 человек,
Бельгия – 54 900 случаев заражения, выздоровели 14 400 человек,
Бразилия – 233 000 случаев заражения, выздоровели 89 600 человек.
Коронавирус в Украине – последние данные
По состоянию на утро субботы, 16 мая, в Украине зафиксировали 17 858 случаев заражения китайским коронавирусом COVID-19. В общем, заболели 1269 детей и 3512 медиков. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
В течение суток было получено +528 уведомлений о новых подтвержденных случаях заболевания.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 497 человек (+21 за сутки). Вылечились от коронавируса 4 906 (+ 433 за сутки).
Напомним, второй этап ослабления карантина в Украине может начаться с 22 мая, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Глава Кабмина подчеркнул, что смягчение карантинных мер не является отменой карантина.
"Мы работаем над этим совместно с Министерством здравоохранения, с главным государственным эпидемиологическим врачом, с другими министерствами и министрами. Но это еще не будет означать полную отмену карантина. Подчеркиваем это", - сказал Шмыгаль.