Коронавирус в Украине и мире: сколько человек заболели и умерли на 17 мая

Коронавирус убил 313 260 человек по всему миру / Reuters

Коронавирус 2020 из вспышки в китайском городе Ухань перерос в пандемию, которая стала огромным испытанием для человечества. Больше всего от атаки коронавируса пострадали США – китайский коронавирус убил в стране 90 000 человек с диагнозом COVID-19, а число случаев заражения составляет 1 507 773.

Главред собрал свежие данные по коронавирусу в Украине и мире по состоянию на воскресенье, 17 мая.

Коронавирус в мире – статистика на 17 мая

Коронавирус убил 313 260 человек по состоянию на 7:00 утра воскресенья, 17 мая.

Всего в мире выявили 4 721 828 случаев заражения новым коронавирусом.

Победили злую болезнь 1 812 136 человек.

Жертвы коронавируса в мире на 17 мая:

США – 80 000 смертей,

Великобритания – 34 400 смертей,

Италия – 31 760 смертей,

Испания – 27 560 смертей,

Франция – 27 620 смертей,

Бразилия – 15 660 смертей,

Бельгия – 9005 смертей,

Германия – 8020 смертей,

Иран – 6930 смертей,

Нидерланды – 5670 смертей,

Китай – 4630 смертей,

Турция – 4090 смертей.

Коронавирус в мире: сколько человек заразились и выздоровели

США – 1 507 700 случаев заражения, выздоровели 339 000 человек,

Испания – 276 500 случаев заражения, выздоровели 192 000 человек,

Италия – 224 700 случаев заражения, выздоровели 122 800 человек,

Великобритания – 240 000 случаев заражения, выздоровели – нет данных,

Россия – 272 000 случаев заражения, выздоровели 63 000 человек,

Франция – 179 300 случаев заражения, выздоровели 61 000 человек,

Германия – 176 300 случаев заражения, выздоровели 152 000 человек,

Турция – 148 000 случаев заражения, выздоровели 108 000 человек,

Китай – 82 900 случаев заражения, выздоровели 78 220 человек,

Иран – 118 000 случаев заражения, выздоровели 93 000 человек,

Бельгия – 54 900 случаев заражения, выздоровели 14 400 человек,

Бразилия – 233 000 случаев заражения, выздоровели 89 600 человек.

Коронавирус в Украине – последние данные

По состоянию на утро субботы, 16 мая, в Украине зафиксировали 17 858 случаев заражения китайским коронавирусом COVID-19. В общем, заболели 1269 детей и 3512 медиков. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

В течение суток было получено +528 уведомлений о новых подтвержденных случаях заболевания.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 497 человек (+21 за сутки). Вылечились от коронавируса 4 906 (+ 433 за сутки).

Напомним, второй этап ослабления карантина в Украине может начаться с 22 мая, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава Кабмина подчеркнул, что смягчение карантинных мер не является отменой карантина.

"Мы работаем над этим совместно с Министерством здравоохранения, с главным государственным эпидемиологическим врачом, с другими министерствами и министрами. Но это еще не будет означать полную отмену карантина. Подчеркиваем это", - сказал Шмыгаль.