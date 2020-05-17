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Коронавирус в Украине взял новую высоту – за сутки заразились более 400 человек

17 мая 2020, 09:15

Коронавирус в Украине за последние сутки выявили еще у 433 человек.

Скорая помощь, коронавирус
Коронавирус в Украине за последние сутки выявили еще у 433 человек / УНИАН

Коронавирус в Украине создал полчища безработных и разрушил планы всех людей, ведь с середины марта страна живет в условиях жесткого карантина, который продлили до 22 мая.

Начиная с 11 мая карантин в Украине начали смягчать, но за ситуацией с распространением коронавируса активно следит и Минздрав, и Кабмин.

Коронавирус в Украине за последние сутки выявили еще у +433 человек.

Всего в Украине скончались 514 человек с диагнозом COVID-19.

5116 человек вылечились от китайского коронавируса.

Всего в Украине официально обнаружили 18 291 случай коронавируса на утро 17 мая, сообщает Центр общественного здоровья МОЗ.

/ Скріншот phc.org.ua

Напомним, второй этап ослабления карантина в Украине может начаться с 22 мая, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава Кабмина подчеркнул, что смягчение карантинных мер не является отменой карантина.

"Мы работаем над этим совместно с Министерством здравоохранения, с главным государственным эпидемиологическим врачом, с другими министерствами и министрами. Но это еще не будет означать полную отмену карантина. Подчеркиваем это", - сказал Шмыгаль.

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