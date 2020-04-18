В Украине число зараженных коронавирусом перевалило за 5 тысяч: свежая статистика

Уханьская зараза убила в Украине 133 человек.
Уханьская зараза не дает покоя украинцам и активно прописуется во всех регионах страны.
По состоянию на 9:00 18 апреля в Украине 5106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
Всего в Украине уханьская зараза убила 133 человек.
Стало известно, что 275 пациентов смогли вырваться и лап опасной болезни.
За сутки зафиксировано 444 новых случая заражения Ковид-19.
По состоянию на 18 апреля коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 319 случаев;
- Волынская область - 134 случая;
- Днепропетровская область - 104 случая;
- Донецкая область - 14 случаев;
- Житомирская область - 197 случаев;
- Закарпатская область - 166 случаев;
- Запорожская область - 127 случаев;
- Ивано-Франковская область - 462 случая;
- Кировоградская область - 234 случая;
- м. Киев - 770 случаев;
- Киевская область - 280 случаев;
- Львовская область - 221 случай;
- Луганская область - 9 случаев;
- Николаевская область - 31 случай;
- Одесская область - 106 случаев;
- Полтавская область - 49 случаев;
- Ровенская область - 283 случая;
- Сумская область - 82 случая;
- Тернопольская область - 366 случаев;
- Харьковская область - 62 случая;
- Херсонская область - 56 случаев;
- Хмельницкая область - 41 случай;
- Черновицкая область - 840 случаев;
- Черкасская область - 141 случай;
- Черниговская область - 12 случаев.
Отметим, данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Читайте также"Люди должны знать": Зеленский назвал важное условие смягчения карантинаНапомним, ранее сообщалось, по состоянию на утро пятницы, 17 апреля, в Украине были подтверждены 4662 случая заражения COVID-19. В течение 16 апреля получено +501 уведомление о новых подтвержденных случаях.
Сообщалось, что на амбулаторном лечении находится 3 051 пациент. Всего госпитализированы 1611 человек, из них 73 ребенка. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 125 человек, в том числе 66 мужчин и 59 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (87%).