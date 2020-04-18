В Украине число зараженных коронавирусом перевалило за 5 тысяч: свежая статистика

Коронавирус в Украине убил 133 человек / pixabay.com

Уханьская зараза не дает покоя украинцам и активно прописуется во всех регионах страны.

По состоянию на 9:00 18 апреля в Украине 5106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Всего в Украине уханьская зараза убила 133 человек.

Стало известно, что 275 пациентов смогли вырваться и лап опасной болезни.

За сутки зафиксировано 444 новых случая заражения Ковид-19.

По состоянию на 18 апреля коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 319 случаев;

Волынская область - 134 случая;

Днепропетровская область - 104 случая;

Донецкая область - 14 случаев;

Житомирская область - 197 случаев;

Закарпатская область - 166 случаев;

Запорожская область - 127 случаев;

Ивано-Франковская область - 462 случая;

Кировоградская область - 234 случая;

м. Киев - 770 случаев;

Киевская область - 280 случаев;

Львовская область - 221 случай;

Луганская область - 9 случаев;

Николаевская область - 31 случай;

Одесская область - 106 случаев;

Полтавская область - 49 случаев;

Ровенская область - 283 случая;

Сумская область - 82 случая;

Тернопольская область - 366 случаев;

Харьковская область - 62 случая;

Херсонская область - 56 случаев;

Хмельницкая область - 41 случай;

Черновицкая область - 840 случаев;

Черкасская область - 141 случай;

Черниговская область - 12 случаев.

Коронавирус в Украине на 18 апреля карта / скриншот phc.org.ua

Отметим, данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Читайте также"Люди должны знать": Зеленский назвал важное условие смягчения карантинаНапомним, ранее сообщалось, по состоянию на утро пятницы, 17 апреля, в Украине были подтверждены 4662 случая заражения COVID-19. В течение 16 апреля получено +501 уведомление о новых подтвержденных случаях.

Сообщалось, что на амбулаторном лечении находится 3 051 пациент. Всего госпитализированы 1611 человек, из них 73 ребенка. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 125 человек, в том числе 66 мужчин и 59 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (87%).