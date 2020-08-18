Коронавирус в Украине и в мире 18 августа: за сутки заразились 202 тысячи человек

Коронавирус продолжает атаковать мир / Фото pixabay.com

По состоянию на утро вторника, 18 августа, в мире обнаружили 21,8 миллиона инфицированных коронавирусом COVID-19. Количество жертв - почти 773 тысячи человек.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 5:30 утра вторника, 18 августа, в мире зарегистрированы 21 815 984 случая заражения коронавирусом.

За сутки добавились 202 278 новых зараженных.

При этом 772 856 человек стали жертвами коронавирусной инфекции.

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 5 437 851 инфицированного COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 170 493 человека.

Бразилия - 3 359 570 зараженных и 108 536 жертв COVID-19.

Индия. В стране коронавирусом заразились 2 647 663 человека, умерли от болезни - 50 921.

Россия. Подтверждены 925 558 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 15 707

ЮАР. Там вирус подтвержден у 589 886 человек. От болезни умерли 11 982 пациента.

Перу. В стране 535 946 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 26 281 жертва болезни.

В Мексике - 525 733 инфицированных, 57 023 человека умерли от болезни.

Колумбия. Коронавирус в стране подцепили 476 659 человека, умер от болезни уже 15 371 пациент.

Чили - 387 502 больных и 10 513 жертв.

Испания. В стране зарегистрировали 359 082 пациента с COVID-19. Общее число смертей составляет 28 646.

Коронавирус - статистика 18 августа / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине 17 августа

По состоянию на понедельник, 17 августа, в Украине были зафиксированы 92 820 случаев заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 16 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +1464.

Жертвами COVID-19 стали 2089 человек(+21 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 48 164 человека (+342 за сутки).