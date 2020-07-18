Коронавирус в мире 18 июля взял две новые высоты

Коронавирус убил 600 тысяч человек / Reuters

Коронавирус 2020 кардинально изменил мир. Медики и ученые говорят, что эта болезнь с нами надолго, и нужно научиться с ней жить. В то время, как одни страны уже ослабили карантин и пытаются в условиях пандемии запустить экономику, другие погружаются в хаос. В лидерах по количеству заражений США, Бразилия и Индия. В субботу, 18 июля, коронавирус взял две новые высоты – 14 миллионов случав заражения и 600 тысяч смертей.

Главред собрал свежие данные по коронавирусу в Украине и мире по состоянию на субботу, 18 июля.

Коронавирус в мире – статистика на 18 июля

По состоянию на 7:00 утра субботу, 18 июля, в мире зарегистрированы 14 060 402 случая заражения коронавирусом (было 13 765 713). За сутки добавились 294 689 новых зараженных.

При этом 601 820 человек стали жертвами коронавирусной инфекции (было 589 192), за сутки умерли 12 628 человек.

Об этом сообщает Центр Джона Хопкинса.

Страны-лидеры по количеству заражений коронавирусом

США. В стране зарегистрировали 3 641 539 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в Соединенных Штатах составило 139 176 человек.

В стране зарегистрировали 3 641 539 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в Соединенных Штатах составило 139 176 человек. Бразилия – 2 046 328 зараженных и 77 850 жертв COVID-19.

– 2 046 328 зараженных и 77 850 жертв COVID-19. Индия . В стране коронавирусом заразились 1 003 830 человек, умерли от болезни – 25 602.

. В стране коронавирусом заразились 1 003 830 человек, умерли от болезни – 25 602. Россия. Подтверждены 758 000 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 12 106 человек.

Подтверждены 758 000 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 12 106 человек. Перу . В стране 345 537 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 12 800 жертв болезни.

. В стране 345 537 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 12 800 жертв болезни. Чили . 326 439 случаев заражения и 8347 жертв.

. 326 439 случаев заражения и 8347 жертв. Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 294 800 человек, умерли от болезни уже 45 318 человек.

Коронавирус в стране подцепили 294 800 человек, умерли от болезни уже 45 318 человек. В Мексике выявили 331 298 больных коронавирусом, умерли 38 310 человек.

выявили 331 298 больных коронавирусом, умерли 38 310 человек. Южная Африка – 337 590 человек заболели коронавирусом, 4800 человек стали жертвами болезни.

– 337 590 человек заболели коронавирусом, 4800 человек стали жертвами болезни. Испания. Там вирус подтвержден у 260 255 человек. От болезни умерли 28 420 пациентов.

Там вирус подтвержден у 260 255 человек. От болезни умерли 28 420 пациентов. Иран. Случаев заражения – 269 440, жертв – 13 791.

Случаев заражения – 269 440, жертв – 13 791. Италия. В стране зарегистрировали 243 967 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 35 028.

В стране зарегистрировали 243 967 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 35 028. Франция – 211 943 больных и 30 155 жертв.

– 211 943 больных и 30 155 жертв. В Германии – 202 045 инфицированных, 9088 человек умерли от болезни.

Коронавирус в мире - карта на 18 июля / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине - статистика на 17 июля

По состоянию на пятницу, 17 июля, в Украине зафиксированы 57 264 случая заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 16 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +809.

Жертвами COVID-19 стали 1 456 человек (+11 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 29 769 человек (+838 за сутки).

Читайте такжеПатологоанатом назвал главную тайну коронавирусаНапомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что адаптивный коронавирусный карантин в Украине будет продлен, как минимум, до 31 августа 2020 года.

По его словам, в ведомстве уже подготовили проект постановления о продлении карантина. Кроме того, в Украине введут новые критерии оценки уровня распространения коронавируса.