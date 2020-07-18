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Коронавирус в Украине никак не успокоится - за сутки опять более 800 больных

За последние 24 часа злая болезнь COVID-19 убила в Украине 21 человека.

18 июля 2020, 09:28
коронавирус
Коронавирус убил в Украине 1477 человек / pixabay.com

Коронавирус в Украине после ослабления карантина поднял планку и "опускает" ее только на выходных. По состоянию на утро субботы, 18 июля, в стране зафиксировали 58 111 случаев заражения.

Об этом сообщает РНБО.

За последние 24 часа в Украине китайский коронавирус выявили у +847 человек.

1477 жителей Украины стали жертвами злой болезни, за сутки скончались +21 с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Вылечились от коронавируса за сутки 756 человек, всего - 30 525.

Коронавирус в Украине - статистика и карта на 18 июля / covid19.rnbo.gov.ua

Читайте такжеКоронавирус "дрожит" перед лекарством от холестерина - ученыеНапомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы устали от противоэпидемиологических мер, поэтому карантин нужно продлевать не дольше, чем на месяц. Действия по пролонгации карантинных мероприятий нужно рассматривать исходя из эпидемиологической ситуации в стране.

По его словам, власти не должны принимать поспешных решений в данном вопросе, так как люди устали от карантина. Поэтому, в первую очередь, для начала нужно определиться с алгоритмом, на базе которого будет работать государство в таких условиях.

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