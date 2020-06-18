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Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 18 июня

18 июня 2020, 07:00

В Бразилии число зараженных COVID-19 приближается к миллиону, а Франция и Германия - больше не в десятке стран с наибольшим числом инфицированных.

коронавирус
Коронавирус убил уже почти полмиллиона людей во всем мире Фото pixabay.com

По состоянию на утро четверга, 18 июня, коронавирусом COVID-19 заразились более 8,3 миллиона человек во всем мире. Число жертв болезни превысило отметку в 448,5 тысячи человек. В топ-10 стран с наибольшим числом зараженных коронавирусом произошли изменения - Францию и Германию на последних местах антирейтинга заменили Чили и Иран.

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса и о карантине в Украине.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 5:30 утра четверга, 18 июня, в мире зарегистрированы 8 331 135 случаев заражения коронавирусом (было 8 155 266). За сутки добавились 175 869 зараженных. При этом 448 504 человека стали жертвами коронавирусной инфекции (было 441 505).

Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса, которую публикует и регулярно обновляет центр Джона Хопкинса.

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 2 163 290 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 117 717 человек.

Бразилия - 955 377 зараженных и 46 510 жертв COVID-19.

Россия. Подтверждены 552 549 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 7 468 человек.

Индия. В стране коронавирусом заразились 354 065 человек, умерли от болезни - 11 903.

Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 300 717 человек, умерли от болезни уже 42 238 пациентов.

Испания. Там вирус подтвержден у 244 683 человек. От болезни умерли 27 136 пациентов.

Перу. В стране 240 908 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 7 257 жертв болезни.

Италия. В стране зарегистрировали 237 828 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 34 448.

Чили - 220 628больных и 3 615 жертв.

В Иране - 195 051 инфицированный, 9 185 человек умерли от болезни.

Коронавирус 18 июня
Коронавирус 18 июня - статистика / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине 17 июня

Китайский коронавирус Covid-19 по состоянию на утро среды, 17 июня, диагностировали у 33 тысяч 234 человек в Украине. Выздоровели 14 тысяч 943 человека. Жертвами коронавируса в Украине стали 943 пациента.

Кабмин во время заседания принял решение продлить адаптивный карантин до 31 июля. Также появилась информация, что Минздрав представит методику ужесточения карантина.

В сою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram сообщил, что в регионах со значительным распространением COVID-19 могут усилить карантин. По его словам, усиление карантина может касаться, в частности, работы метро, проведения массовых мероприятий, посещения учреждений дошкольного образования.

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