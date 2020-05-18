Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 18 мая

Коронавирус убил более 315 тысяч людей во всем мире / pixabay.com

Количество зараженных коронавирусной инфекцией продолжает расти. По состоянию на утро понедельника, 18 мая, коронавирус COVID-19 заразил уже более 4,7 миллиона людей во всем мире. Число жертв болезни превысило цифру в 315 тысяч.

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 6:30 утра понедельника, 18 мая, в мире зарегистрировали 4 713 769 случаев заражения коронавирусом. При этом 315 187 человек стали жертвами коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствует карта коронавируса, которую публикует и регулярно обновляет центр Джона Хопкинса.

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 1 486 757 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 89 562 человека.

Россия. Подтверждены 281 752 случая заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 2 631 человека.

Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 244 995 человек, умерли от болезни уже 34 716 пациентов.

Бразилия - 241 080 зараженных и 16 118 жертв COVID-19.

Испания. Там вирус подхватили 230 698 человек. От болезни умерли 27 563 пациента.

Италия. В стране зарегистрировали 225 435 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 31 908.

Во Франции теперь 179 693 зараженных и 28 111 жертв болезни.

В Германии - 176 369 инфицированных, 7 962 человека умерли от болезни.

Турция - 149 435 подтвержденных случаев заражения COVID-19 и 4 140 жертв болезни.

Иран. В стране коронавирусом заразились 120 198 человек, умерли от болезни 6 988 человек.

Коронавирус - статистика 18 мая / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине 17 мая

Коронавирус в Украине по состоянию на 17 мая обнаружили еще у +433 человек.

Всего в Украине скончались 514 человек с диагнозом COVID-19.

5116 человек вылечились от китайского коронавируса.

Всего в Украине официально обнаружили 18 291 случай коронавируса по состоянию на утро 17 мая.