УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 18 мая

18 мая 2020, 07:21

COVID-19 заразил уже более 4,7 миллиона людей во всем мире.

коронавирус
Коронавирус убил более 315 тысяч людей во всем мире / pixabay.com

Количество зараженных коронавирусной инфекцией продолжает расти. По состоянию на утро понедельника, 18 мая, коронавирус COVID-19 заразил уже более 4,7 миллиона людей во всем мире. Число жертв болезни превысило цифру в 315 тысяч. 

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса. 

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 6:30 утра понедельника, 18 мая, в мире зарегистрировали 4 713 769 случаев заражения коронавирусом. При этом 315 187 человек стали жертвами коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствует карта коронавируса, которую публикует и регулярно обновляет центр Джона Хопкинса.

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 1 486 757 инфицированных  COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 89 562 человека.

Россия. Подтверждены 281 752 случая заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 2 631 человека. 

Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 244 995 человек, умерли от болезни уже 34 716 пациентов. 

Бразилия - 241 080 зараженных и 16 118 жертв COVID-19. 

Испания. Там вирус подхватили 230 698 человек. От болезни умерли 27 563 пациента.

Италия.  В стране зарегистрировали 225 435 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 31 908.

Во Франции теперь 179 693 зараженных и 28 111 жертв болезни. 

В Германии - 176 369 инфицированных, 7 962 человека умерли от болезни.  

Турция - 149 435 подтвержденных случаев заражения COVID-19 и 4 140 жертв болезни. 

Иран. В стране коронавирусом заразились 120 198 человек, умерли от болезни 6 988 человек. 

Коронавирус - статистика 18 мая
Коронавирус - статистика 18 мая / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине 17 мая 

Коронавирус в Украине по состоянию на 17 мая обнаружили еще у +433 человек.

Всего в Украине скончались 514 человек с диагнозом COVID-19.

5116 человек вылечились от китайского коронавируса.

Всего в Украине официально обнаружили 18 291 случай коронавируса по состоянию на утро 17 мая.

коронавирус коронавирус в США коронавирус статистика новости Украины коронавирус карта коронавирус в Украине коронавирус в России коронавирус в Италии коронавирус новости
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 18 мая». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:58
COVID-19 у молодых: назван "первый и последний" симптом коронавируса
07:21
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 18 мая
06:52
Как сильно карантин ударит по курсу гривны мнение
06:33
"Врать про коронавирус": Комаровский сделал неожиданное признание Видео
06:03
Мода 2020 лето – в моде брюки с крупными цветами и широкие брюки: фото Фото
05:29
Политолог объяснил, почему для Путина в "Л/ДНР" проигрышная ситуация
05:05
Радикальный обвал валютного курса: эксперты дали неожиданный прогноз до конца года
04:32
Модный маникюр кошачий глаз – изумруды и гранаты на ногтях: фото Фото
03:54
День ангела Ирины 2020 – волшебные поздравления, гифки и картинки
03:24
Жуткие катастрофы: астролог предупредила об опасном периоде
02:55
Политолог сказал, может ли Путин экономически удушить Украину
02:12
Передача коронавируса от матери к ребенку: врач озвучил риски Видео
01:31
Французы и евреи – потомки галичан: в Сети нашли странный учебник по географии
00:49
Юпитер озадачил NASA: астрономы показали странное фото планеты-гиганта Видео
00:26
Астролог сказала, кого ждет финансовый успех
00:13
Уникальный случай: в России младенец родился с Covid-19
17 мая, воскресенье
23:56
Коронавирус в Украине и мире: сколько человек заболели и умерли на 17 мая Видео
23:38
"Нужно переболеть": врач ошарашил печальными перспективами коронавируса
23:09
Ставка и огромные доплаты: врачей "ЛНР" хотят переманить в Москву
22:38
Джемилев откровенно рассказал о "подвигах" Путина в Крыму
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять