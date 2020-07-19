Коронавирус в Украине и мире на 19 июля: за сутки поставили 187 тысяч диагнозов

Коронавирус в мире выявили у 187 тысяч челвоек за сутки / Reuters

Коронавирус 2020 вчера перешагнул очередную психологическую отметку в 14 миллионов – официально в мире поставили столько диагнозов. Но заявление президента Ирана ставит под сомнение статистику, ведь она не отображает реальное число больных. "По нашим оценкам, до настоящего времени около 25 миллионов иранцев заразились этим вирусом и около 14 тысяч человек погибли, — сказал Роухани в выступлении. При этом в Иране выявили всего 271 тысячу случаев заражения.

Главред собрал свежие данные по коронавирусу в Украине и мире по состоянию на воскресенье, 19 июля.

Коронавирус в мире – статистика на 19 июля

По состоянию на 7:00 утра воскресенья, 19 июля, в мире зарегистрированы 14 247 706 случая заражения коронавирусом (было 14 060 402). За сутки добавились 187 304 новых зараженных.

При этом 601 549 человек стали жертвами коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Центр Джона Хопкинса.

Страны-лидеры по количеству заражений коронавирусом

США. В стране зарегистрировали 3 711 359 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в Соединенных Штатах составило 140 119 человек.

В стране зарегистрировали 3 711 359 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в Соединенных Штатах составило 140 119 человек. Бразилия – 2 074 860 зараженных и 78 770 жертв COVID-19.

– 2 074 860 зараженных и 78 770 жертв COVID-19. Индия . В стране коронавирусом заразились 1 038 716 человек, умерли от болезни – 26 270.

. В стране коронавирусом заразились 1 038 716 человек, умерли от болезни – 26 270. Россия. Подтверждены 764 215 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 12 228 человек.

Подтверждены 764 215 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 12 228 человек. Перу . В стране 349 500 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 13 000 жертв болезни.

. В стране 349 500 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 13 000 жертв болезни. Чили . 328 846 случаев заражения и 8445 жертв.

. 328 846 случаев заражения и 8445 жертв. Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 295 630 человек, умерли от болезни уже 45 358 человек.

Коронавирус в стране подцепили 295 630 человек, умерли от болезни уже 45 358 человек. В Мексике выявили 338 900 больных коронавирусом, умерли 38 888 человек.

выявили 338 900 больных коронавирусом, умерли 38 888 человек. Южная Африка – 350 879 человек заболели коронавирусом, 4948 человек стали жертвами болезни.

– 350 879 человек заболели коронавирусом, 4948 человек стали жертвами болезни. Испания. Там вирус подтвержден у 260 255 человек. От болезни умерли 28 420 пациентов.

Там вирус подтвержден у 260 255 человек. От болезни умерли 28 420 пациентов. Иран. Случаев заражения – 271 606, жертв – 13 979.

Случаев заражения – 271 606, жертв – 13 979. Италия. В стране зарегистрировали 244 216 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 35 042.

В стране зарегистрировали 244 216 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 35 042. Франция – 211 943 больных и 30 155 жертв.

– 211 943 больных и 30 155 жертв. В Германии – 202 426 инфицированных, 9091 человек умерли от болезни.

Коронавирус в мире - карта на 19 июля / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине - статистика на 18 июля

По состоянию на утро субботы, 18 июля, в стране зафиксировали 58 111 случаев заражения.

Об этом сообщает РНБО.

За последние 24 часа в Украине китайский коронавирус выявили у +847 человек.

1477 жителей Украины стали жертвами злой болезни, за сутки скончались +21 с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Вылечились от коронавируса за сутки 756 человек, всего - 30 525.

Читайте такжеЛяшко рассказал, какие школы в сентябре останутся под замкомНапомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что адаптивный коронавирусный карантин в Украине будет продлен, как минимум, до 31 августа 2020 года.

По его словам, в ведомстве уже подготовили проект постановления о продлении карантина. Кроме того, в Украине введут новые критерии оценки уровня распространения коронавируса.