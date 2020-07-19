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Коронавирус в Украине ослабил хватку - за сутки чуть более 700 больных

За последние 24 часа в Украине китайский коронавирус победили 355 человек.

19 июля 2020, 09:12

скорая, коронавирус
Коронавирус в Украине убил 1485 человек / УНИАН

Коронавирус в Украине уже давно ведет себя непредсказуемо. Стоит властям заявить о том, что ситуация под контролем, как снова всплеск новых случаев заражения. Но на выходных, как правило, коронавирус ослабляет хватку. По состоянию на утро воскресенья, 19 июля, в стране зафиксировали 58 842 случая заражения.

Об этом сообщает РНБО.

За последние 24 часа в Украине китайский коронавирус выявили у +731 человека.

1485 жителей Украины стали жертвами злой болезни, за сутки скончались +8 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Вылечились от коронавируса за сутки 355 человек, всего - 30 879.

Читайте такжеЛяшко рассказал, когда коронавирус в Украине начнет свирепствоватьНапомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы устали от противоэпидемиологических мер, поэтому карантин нужно продлевать не дольше, чем на месяц. Действия по пролонгации карантинных мероприятий нужно рассматривать исходя из эпидемиологической ситуации в стране.

По его словам, власти не должны принимать поспешных решений в данном вопросе, так как люди устали от карантина. Поэтому для начала нужно определиться с алгоритмом, на базе которого будет работать государство в таких условиях.

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