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Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли к 19 июня

В течение суток жертвами COVID-19 стали еще около пяти тысяч человек.

19 июня 2020, 07:02
Коронавирус
Коронавирус убил более 453 тысяч человек / Фото pixabay.com

По состоянию на утро пятницы, 19 июня, количество инфицированных коронавирусом COVID-19 приближается к отметке в 8,5 миллиона человек во всем мире. Число жертв болезни составило уже 453 тысячи человек.

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса и о карантине в Украине.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 6:30 утра пятницы, 19 июня, в мире зарегистрированы 8 464 739 случаев заражения коронавирусом (было 8 331 135). За сутки добавились 133 604 новых зараженных. При этом 453 289 человек стали жертвами коронавирусной инфекции (было 448 504).

Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса, которую публикует и регулярно обновляет центр Джона Хопкинса.

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 2 189 056 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 118 420 человек.

Бразилия - 978 142 зараженных и 47 748 жертв COVID-19.

Россия. Подтвержден 560 321 случай заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 7 650 человек.

Индия. В стране коронавирусом заразились 366 946 человек, умерли от болезни - 12 237.

Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 301 935 человек, умерли от болезни уже 42 373 пациента.

Испания. Там вирус подтвержден у 245 268 человек. От болезни умерли 27 136 пациентов.

Перу. В стране 240 908 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 7 257 жертв болезни.

Италия. В стране зарегистрировали 238 159 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 34 514.

Чили - 225 103 больных и 3 841 жертва.

В Иране - 197 647 инфицированных, 9 272 человека умерли от болезни.

Коронавирус 19 июня - статистика
Коронавирус 19 июня - статистика / Фото gisanddata.maps.arcgis.com

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Коронавирус в Украине 18 июня

По состоянию на четверг, 18 июня, в Украине были зафиксированы 34 063 случая заражения китайским коронавирусом. За сутки количество новых подтвержденных случаев увеличилось на +829.

Число жертв COVID-19 в Украине составило 966 человек (+23 за сутки).

Выздоровели от болезни 15 447 украинцев (+504 за сутки).

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