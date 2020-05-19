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Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 19 мая

19 мая 2020, 07:20

Число зараженных COVID-19 в мире приближается к психологической отметке в 5 миллионов людей.

коронавирус
Коронавирус убил более 318 тысяч людей во всем мире / pixabay.com

Количество зараженных коронавирусной инфекцией продолжает расти. По состоянию на утро вторника, 19 мая, коронавирус COVID-19 заразил уже более 4,8 миллиона людей во всем мире. Число жертв болезни превысило цифру в 318 тысяч. 

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса. 

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 6:30 утра вторника, 19 мая, в мире зарегистрировали 4 804 167 случаев заражения коронавирусом (было 4 713 769). При этом 318 527 человек стали жертвами коронавирусной инфекции (315 187). Об этом свидетельствует карта коронавируса, которую публикует и регулярно обновляет центр Джона Хопкинса.

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 1 508 598 инфицированных  COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 80 353 человека.

Россия. Подтверждены 290 678 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 2 722 человека. 

Бразилия - 255 368 зараженных и 16 853 жертв COVID-19. 

Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 247 709 человек, умерли от болезни уже 34 876 пациентов. 

Испания. Там вирус подхватили 231 606 человек. От болезни умерли 27 709 пациента.

Италия.  В стране зарегистрировали 225 886 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 32 007.

Во Франции теперь 180 051 зараженный и 28 242 жертвы болезни. 

В Германии - 176 551 инфицированный, 8 003 человека умерли от болезни.  

Турция - 150 593 подтвержденных случаев заражения COVID-19 и 4 171 жертва болезни. 

Иран. В стране коронавирусом заразились 122 492 человека, умерли от болезни 7 057 человек. 

Коронавирус - статистика 19 мая
Коронавирус - статистика 19 мая / gisanddata.maps.arcgis.com

Сколько больных на коронавирус в Украине 18 мая

По состоянию на утро понедельника, 18 мая, в Украине зафиксировали 18 616 случаев заражения китайским коронавирусом COVID-19. Свежие сведения опубликованы на сайте РНБО. 

В течение суток было получено +325 уведомлений о новых подтвержденных случаях заболевания.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 535 человек (+21 за сутки). Вылечились от коронавируса 5 276 человек (+ 160 за сутки).

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