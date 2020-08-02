Коронавирус в Украине и мире 2 августа: за сутки заболели 260 тысяч человек

Коронавирус убил в мире более 5 тысяч человек за сутки / Reuters

Коронавирус 2020 ускорился и начал разлетаться по миру бешеными темпами. Каждую неделю выявляют более миллиона новых случаев заражения. При этом первая десятка стран-лидеров по количеству заражений радикально изменилась, хотя США по-прежнему на первом месте.

Главред собрал свежие данные по коронавирусу в Украине и мире по состоянию на воскресенье, 2 августа.

Коронавирус в мире – статистика на 2 августа

По состоянию на 7:00 воскресенья, 2 августа, в мире зарегистрированы 17 795 047 случаев заражения коронавирусом.

За сутки добавились 262 013 новых зараженных.

При этом 684 111 человек стали жертвами коронавирусной инфекции.

За сутки умерли 5 336 человек.

Об этом сообщает Центр Джона Хопкинса.

Страны-лидеры по количеству заражений коронавирусом

США. В стране зарегистрировали 4 620 419 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в Соединенных Штатах составило 154 360 человек.

В стране зарегистрировали 4 620 419 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в Соединенных Штатах составило 154 360 человек. Бразилия – 2 707 877 зараженных и 93 560 жертв COVID-19.

– 2 707 877 зараженных и 93 560 жертв COVID-19. Индия . В стране коронавирусом заразились 1 695 980 человек, умерли от болезни – 36 511.

. В стране коронавирусом заразились 1 695 980 человек, умерли от болезни – 36 511. Россия. Подтверждены 843 890 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 14 034.

Подтверждены 843 890 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 14 034. Южная Африка – 503 290 человек заболели коронавирусом, 8150 человек стали жертвами болезни.

– 503 290 человек заболели коронавирусом, 8150 человек стали жертвами болезни. В Мексике выявили 434 193 больных коронавирусом, умерли 47 470 человек.

выявили 434 193 больных коронавирусом, умерли 47 470 человек. Перу . В стране 407 490 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 19 020 жертв болезни.

. В стране 407 490 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 19 020 жертв болезни. Чили . 357 658 случаев заражения и 9530 жертв.

. 357 658 случаев заражения и 9530 жертв. Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 305 570 человек, умерли от болезни уже 46 278 человек.

Коронавирус в стране подцепили 305 570 человек, умерли от болезни уже 46 278 человек. Испания. Там вирус подтвержден у 260 255 человек. От болезни умерли 28 420 пациентов.

Там вирус подтвержден у 260 255 человек. От болезни умерли 28 420 пациентов. Иран. Случаев заражения – 306 750, жертв – 16 980.

Случаев заражения – 306 750, жертв – 16 980. Италия. В стране зарегистрировали 247 830 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 35 146.

В стране зарегистрировали 247 830 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 35 146. Франция – 225 000 больных и 30 268 жертв.

– 225 000 больных и 30 268 жертв. В Германии – 211 000 инфицированных, 9150 человек умерли от болезни.

Коронавирус в мире - карта на 2 августа / Центр Джона Хопкинса

Коронавирус в Украине - статистика на 1 августа

По состоянию на утро субботы, 1 августа, в Украине официально зафиксировали 71 056 случаев заражения китайским коронавирусом.

За последние 24 часа в Украине выявили +1172 новых случаев заражения.

1709 жителей Украины стали жертвами злой болезни, за сутки скончались +16 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Вылечились от коронавируса за сутки 556 человек, всего – 39 308.

Читайте такжеПочему "фавориты" COVID-19 Киев и Львов не в красной зоне: Ляшко разъяснил ситуациюНапомним, ранее Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разделила украинские города и районы на красную, оранжевую и желтую зоны карантинного режима. Официально решение вступит в силу уже в понедельник, 3 августа.

Об этом рассказал министр кабинета министров Олег Немчинов.

По его словам, на заседании комиссии ТБ ЧС, которое прошло в пятницу, 31 июля, было принято решение по городам и районам, которые войдут в красную, оранжевую и желтую зоны. В частности, города Луцк и Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области оказались в красной зоне.