Коронавирус в Украине и мире 2 августа: за сутки заболели 260 тысяч человек

За сутки в мире умерли более 5 тысяч человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Коронавирус 2020 ускорился и начал разлетаться по миру бешеными темпами. Каждую неделю выявляют более миллиона новых случаев заражения. При этом первая десятка стран-лидеров по количеству заражений радикально изменилась, хотя США по-прежнему на первом месте.
Главред собрал свежие данные по коронавирусу в Украине и мире по состоянию на воскресенье, 2 августа.
Коронавирус в мире – статистика на 2 августа
По состоянию на 7:00 воскресенья, 2 августа, в мире зарегистрированы 17 795 047 случаев заражения коронавирусом.
За сутки добавились 262 013 новых зараженных.
При этом 684 111 человек стали жертвами коронавирусной инфекции.
За сутки умерли 5 336 человек.
Об этом сообщает Центр Джона Хопкинса.
Страны-лидеры по количеству заражений коронавирусом
- США. В стране зарегистрировали 4 620 419 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в Соединенных Штатах составило 154 360 человек.
- Бразилия – 2 707 877 зараженных и 93 560 жертв COVID-19.
- Индия. В стране коронавирусом заразились 1 695 980 человек, умерли от болезни – 36 511.
- Россия. Подтверждены 843 890 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 14 034.
- Южная Африка – 503 290 человек заболели коронавирусом, 8150 человек стали жертвами болезни.
- В Мексике выявили 434 193 больных коронавирусом, умерли 47 470 человек.
- Перу. В стране 407 490 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 19 020 жертв болезни.
- Чили. 357 658 случаев заражения и 9530 жертв.
- Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 305 570 человек, умерли от болезни уже 46 278 человек.
- Испания. Там вирус подтвержден у 260 255 человек. От болезни умерли 28 420 пациентов.
- Иран. Случаев заражения – 306 750, жертв – 16 980.
- Италия. В стране зарегистрировали 247 830 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 35 146.
- Франция – 225 000 больных и 30 268 жертв.
- В Германии – 211 000 инфицированных, 9150 человек умерли от болезни.
Коронавирус в Украине - статистика на 1 августа
По состоянию на утро субботы, 1 августа, в Украине официально зафиксировали 71 056 случаев заражения китайским коронавирусом.
За последние 24 часа в Украине выявили +1172 новых случаев заражения.
1709 жителей Украины стали жертвами злой болезни, за сутки скончались +16 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Вылечились от коронавируса за сутки 556 человек, всего – 39 308.
Читайте такжеПочему "фавориты" COVID-19 Киев и Львов не в красной зоне: Ляшко разъяснил ситуациюНапомним, ранее Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разделила украинские города и районы на красную, оранжевую и желтую зоны карантинного режима. Официально решение вступит в силу уже в понедельник, 3 августа.
Об этом рассказал министр кабинета министров Олег Немчинов.
По его словам, на заседании комиссии ТБ ЧС, которое прошло в пятницу, 31 июля, было принято решение по городам и районам, которые войдут в красную, оранжевую и желтую зоны. В частности, города Луцк и Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области оказались в красной зоне.