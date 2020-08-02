Коронавирус в Украине "оборзел" - за сутки более 1100 случаев заражения

Коронавирус в Украине убил 1725 человек / Reuters

Коронавирус в Украине после ослабления карантинных мер стал неуправляемым – практически ежедневно в стране фиксируют рост новых случаев заражения. По состоянию на утро воскресенья, 2 августа, в Украине официально зафиксировали 72 168 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает РНБО.

За последние сутки в Украине поставили +1112 диагнозов.

Злая болезнь убила в Украине 1725 граждан, за сутки скончались +16 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Вылечились от коронавируса за сутки 235 человек, всего – 39 543.

Читайте такжеСразу можно ставить диагноз: врач рассказал, как по кашлю распознать коронавирусНапомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, почему в Украине обострилась ситуация с COVID-19.

"Рост количества случаев заболеваемости в Украине вызван ослаблением карантинных мероприятий", - сказал Ляшко в ходе брифинга 1 августа.

По его словам, Украина опять вышла на определенное "плато".

"Украина с 8 по 27 июля находилась на так называемом "плато" в отношении процентов выявленных случаев по сравнению с тестированием. Если мы посмотрим на количество тестирований, то оно у нас ежедневно растет. И за вчера мы сделали рекордное количество тестирований ПЦР", - заявил он.