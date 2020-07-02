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Коронавирус в Украине и мире 2 июля: COVID-19 поставил новый антирекорд

Жертвами COVID-19 за сутки стали более пяти тысяч человек, а заразились - более двухсот тысяч.

2 июля 2020, 07:01
коронавирус
Коронавирус за сутки заразил 216 589 людей / Фото pixabay.com

По состоянию на утро четверга, 2 июля, количество инфицированных коронавирусом COVID-19 во всем мире стремится к цифре в 11 миллионов человек.

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 5:30 утра четверга, 2 июля, в мире зарегистрированы 10 667 217 случаев заражения коронавирусом (было 10 450 628). За сутки добавились 216 589 новых зараженных. При этом 515 646 человек стали жертвими коронавирусной инфекции (было 510 632).

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 2 685 806 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 128 061 человека.

Бразилия - 1 448 753 зараженных и 50 632 жертвы COVID-19.

Россия. Подтверждены 653 479 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 9 521 человека.

Индия. В стране коронавирусом заразились 585 493 человека, умерли от болезни - 17 400.

Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 314 992 человека, умер от болезни уже 43 991 пациент.

Перу. В стране 288 477 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 9 860 жертв болезни.

Чили - 282 043 больных и 5 753 жертвы.

Испания. Там вирус подтвержден у 249 659 человек. От болезни умерли 28 364 пациента.

Италия. В стране зарегистрировали 240 760 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 34 788.

В Мексике - 231 770 инфицированных, 28 510 человек умерли от болезни.

Коронавирус - статистика 2 июля
Коронавирус - статистика 2 июля / gisanddata.maps.arcgis.com

Как сообщал Главред, по состоянию на среду, 1 июля, в Украине были зафиксированы 44 998 случаев заражения китайским коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали 1173 человек. С начала эпидемии вылечились от коронавируса 19 548 человек.

Напомним, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что не исключает ужесточение карантина в Украине, если численность зараженных COVID-19 начнет прогрессировать.

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